Chính trị Lâm Đồng công bố thí điểm thành lập 2 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Chiều 26/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về thí điểm thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh và Đảng bộ HĐND tỉnh, trực thuộc Tỉnh ủy.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng và đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các đoàn thể tỉnh cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự hội nghị

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham dự hội nghị

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố các quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thí điểm thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh và Đảng bộ HĐND tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy. Đồng thời, công bố các quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư của 2 Đảng bộ.

Đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố các quyết định tại hội nghị

Theo các quyết định, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy, gồm 20 tổ chức cơ sở Đảng với 383 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 14 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 4 đồng chí. Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng đồng chí Phạm Thị Phúc và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh

Đảng bộ HĐND tỉnh gồm 4 tổ chức cơ sở Đảng với 67 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 11 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 4 đồng chí. Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giữ chức Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng đồng chí Lưu Văn Trung và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh

Hai Đảng bộ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/9/2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, việc thí điểm thành lập 2 Đảng bộ là bước cụ thể hóa Quy định số 208 ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Kết luận số 76 ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV và Kế hoạch số 06 ngày 28/7/2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, việc thí điểm thành lập 2 Đảng bộ không chỉ là sự thay đổi về mô hình tổ chức Đảng mà còn nhằm tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của Tỉnh ủy, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, MTTQ và các đoàn thể tỉnh; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống chính trị theo mô hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị 2 Đảng ủy khẩn trương xây dựng, ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát; phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cấp ủy viên, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, không chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ.

Đồng thời, chủ động xây dựng cơ chế phối hợp với các cơ quan liên quan, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo và kịp thời đề xuất xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành mô hình mới.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ

Trong công tác xây dựng Đảng, 2 Đảng bộ được yêu cầu chú trọng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; giữ vững đoàn kết, thống nhất, kỷ luật, kỷ cương; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và trách nhiệm nêu gương. Cấp ủy, Ban Thường vụ, trước hết là người đứng đầu phải thực sự là hạt nhân đoàn kết, phát huy dân chủ gắn với giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, sâu sát cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, tránh hành chính hóa, hình thức trong hoạt động của tổ chức Đảng.

Với Đảng bộ HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng đối với hoạt động của HĐND tỉnh - cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Qua đó, phát huy đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của HĐND tỉnh, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh, nhất là trong hoàn thiện thể chế pháp luật, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị

Đối với Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập trung lãnh đạo đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, gần dân, sát dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân; phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, nâng cao hiệu quả công tác vận động, giám sát, phản biện xã hội và nắm tình hình Nhân dân.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ hai Đảng ủy bày tỏ sự trân trọng trước sự tin tưởng, giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị

Đồng chí Phạm Thị Phúc khẳng định, việc được giao trọng trách là niềm vinh dự nhưng trên hết là trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh. Hai Đảng bộ mới được thành lập sẽ nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng đoàn kết, thống nhất, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, bảo đảm hoạt động thông suốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết Nhân dân; đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.