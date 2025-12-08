Kinh tế Lâm Đồng “đặt hàng” từng sở, ngành để về đích tăng trưởng trên 8% Tỉnh Lâm Đồng đang “đặt hàng” từng sở, ngành để về đích tăng trưởng 8% năm 2025.

Nửa chặng đường của năm 2025 đã đi qua, nền kinh tế Lâm Đồng ghi nhận mức tăng trưởng 5,97%, con số vừa phải, đủ để giữ nhịp nhưng chưa tạo cảm giác bứt phá.

Mục tiêu tăng trưởng cả năm 2025 của tỉnh Lâm Đồng đạt trên 8%, đã đặt ra từ đầu năm, giờ trở thành bài toán cần những lời giải cụ thể nhất ngay từ bây giờ. Để cán đích, tốc độ tăng trưởng 6 tháng cuối năm phải đồng loạt tăng tốc mạnh mẽ. Điều này đồng nghĩa, từng ngành, từng dự án, từng con người trong bộ máy phải vận hành với cường độ cao.

Các loại trái cây xuất khẩu như: sầu riêng, thanh long phải 100% có mã số vùng trồng để nâng cao giá trị

6 tháng cuối năm, tỉnh không chỉ đưa số liệu chung chung, mà “đặt hàng” rõ ràng cho từng sở, ngành, đơn vị gắn với con số và thời hạn. Nghĩa là, thay vì “phấn đấu” chung chung, từng đơn vị phải trả lời câu hỏi: sẽ làm gì, làm như thế nào, khi nào xong và kết quả là thước đo.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, kinh tế trụ cột của tỉnh được yêu cầu giữ sản lượng, nâng giá trị. Cụ thể, để đạt mức tăng trưởng 5,44% năm 2025, ngành cần tập trung đẩy mạnh các giải pháp thâm canh nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm chủ lực có giá trị kinh tế cao, phục vụ xuất khẩu. Đơn cử, cà phê - mặt hàng chủ lực đặt mục tiêu 1 triệu tấn, với điều kiện thu hoạch tỷ lệ chín đạt cao, chế biến đạt chuẩn. Chỉ cần tỷ lệ trái xanh tăng thêm vài phần trăm, giá trị xuất khẩu có thể mất hàng trăm tỷ đồng.

Rau, hoa - 2 thế mạnh xuất khẩu phải mở rộng sản xuất theo chuẩn GAP, hữu cơ, đưa tỷ lệ sản phẩm cao cấp lên mức mới để giữ thị phần quốc tế. Các loại trái cây xuất khẩu như: sầu riêng, thanh long phải 100% có mã số vùng trồng, đạt các tiêu chuẩn chất lượng bởi chỉ cần một lô hàng vi phạm, uy tín cả vùng sẽ bị ảnh hưởng.

Công nghiệp, xây dựng mang áp lực tăng trưởng nhất. 6 tháng đầu năm, đạt 3,79% trong khi mục tiêu năm 2025 phải đạt 6,2%. Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh chỉ đạo Sở Công thương kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc các dự án đang triển khai. Nhiều dự án trọng điểm đã chậm tiến độ từ năm trước, giờ được “chỉ tên” để khơi thông, từ nhà máy thủy điện, điện gió cho tới chế biến sâu alumin.

Những cụm công nghiệp còn bỏ trống phần lớn diện tích được yêu cầu nhanh chóng lấp đầy, bởi mỗi phần diện tích sử dụng hiệu quả là một nguồn thu và một công ăn việc làm mới được tạo ra. Đây không chỉ là chuyện đầu tư, mà là khả năng tổ chức và xử lý nút thắt mặt bằng, thủ tục, vốn là “bệnh kinh niên” nhiều năm.

Du lịch, dịch vụ, dù đang tăng trưởng sáng nhất nửa đầu năm, vẫn đối mặt câu hỏi, làm sao để khách ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn. Mục tiêu năm 2025 phải đạt 11,3%, cụ thể đón 18,6 triệu lượt khách, doanh thu 46.000 tỷ đồng. Con số này cũng được chỉ rõ, không thể đạt chỉ bằng vài lễ hội hay mùa cao điểm. Thời gian lưu trú hiện chỉ khoảng 1,8 ngày/khách. Nếu nâng thời gian lưu trú lên và tăng mức chi tiêu bình quân thêm vài trăm ngàn đồng mỗi du khách, ngành này sẽ có cú hích đáng kể, không chỉ về doanh thu mà còn lan tỏa tới hàng loạt lĩnh vực khác.

Ở vị trí then chốt, đầu tư công được coi là “đòn bẩy” của toàn bộ kịch bản tăng trưởng. Hơn 9.600 tỷ đồng vốn năm 2025 được kỳ vọng chảy vào các dự án hạ tầng lớn: cao tốc, cảng hàng không, khu công nghiệp. Một dự án hạ tầng hoàn thành đúng hẹn sẽ kéo theo hàng loạt dự án khác; ngược lại, nếu chậm trễ, cả chuỗi đầu tư sẽ bị kéo lùi.

Ngành nào cần làm gì để tăng tốc, dự án nào phải hoàn thành, thời hạn nào, kết quả cụ thể ra sao đã được chỉ rõ, giờ là lúc cần “những người cầm lái” ở các sở, ngành, đơn vị “vừa nhấn ga, vừa giữ tay lái vững vàng” để cùng về đích. 6 tháng cuối năm sẽ trả lời câu hỏi, Lâm Đồng có biến quyết tâm thành kết quả?