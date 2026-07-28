Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng đẩy mạnh chuyển đổi số ngành văn hóa, thể thao và du lịch Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc nhấn mạnh, chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch không chỉ phục vụ công tác quản lý nhà nước mà phải tạo ra giá trị mới, góp phần đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển.

Chiều 28/7, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc chủ trì buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình triển khai chuyển đổi số và thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo về công tác chuyển đổi số của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho thấy, trong 7 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã tập trung quán triệt, triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh về chuyển đổi số; ban hành nhiều kế hoạch, chương trình hành động nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ phù hợp với đặc thù của ngành.

Công tác chuyển đổi số được gắn với cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, bảo đảm an toàn thông tin và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Tôn Thiện San, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại buổi làm việc

Đến nay, ngành đã đạt nhiều kết quả tích cực trong xây dựng dữ liệu số chuyên ngành. Thư viện tỉnh đã số hóa 330 biểu ghi với hơn 77.600 trang tài liệu địa chí, văn hóa, lịch sử địa phương; Bảo tàng tỉnh cập nhật hơn 300 hiện vật vào phần mềm quản lý; đồng thời thống kê gần 12.000 hiện vật phục vụ dự án số hóa.

Hệ thống mã QR và thuyết minh tự động được triển khai tại nhiều bảo tàng, di tích, góp phần nâng cao trải nghiệm của người dân và du khách. Hệ thống du lịch thông minh của tỉnh cũng đã cập nhật dữ liệu hàng ngàn cơ sở lưu trú, điểm du lịch, điểm mua sắm, dịch vụ và hoàn thành số hóa 18 điểm đến trên nền tảng bản đồ du lịch tương tác 3D/360.

Đồng chí Phan Sỹ Thống, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi số tại buổi làm việc

Việc ứng dụng các nền tảng số trong quản lý, điều hành tiếp tục được đẩy mạnh. Hiện 100% văn bản đi của sở được ký số; 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ mật); toàn bộ giấy mời, lịch công tác được phát hành điện tử.

Nhiều hoạt động chuyên môn đã ứng dụng công nghệ số như: tổ chức hội nghị trực tuyến, họp không giấy, phát trực tiếp các sự kiện văn hóa, nghệ thuật trên nền tảng số và triển khai các ứng dụng dùng chung của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tại buổi làm việc

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng kế hoạch phát triển dữ liệu ngành giai đoạn 2026 - 2030; kết nối hệ thống giải quyết thủ tục hành chính với phần mềm quản lý văn bản; bảo đảm tỷ lệ tạo lập, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử đạt 100%.

Ngành hiện quản lý 174 thủ tục hành chính, trong đó 100% được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia và Trung tâm Phục vụ hành chính công. Từ ngày 1/7/2025 đến ngày 30/6/2026, sở đã tiếp nhận 1.632 hồ sơ trực tuyến, giải quyết 1.584 hồ sơ, tất cả đều đúng và trước hạn; đồng thời thực hiện 100% số hóa kết quả giải quyết và thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đồng chí Võ Thành Huy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại buổi làm việc

Bên cạnh những kết quả đạt được, sở cũng chỉ ra một số khó khăn như: hạ tầng công nghệ thông tin tại một số đơn vị còn xuống cấp; dữ liệu chuyên ngành còn phân tán, chưa đồng bộ; thiếu phần mềm chuyên ngành thống nhất; nguồn nhân lực chuyên sâu về công nghệ thông tin còn hạn chế, trong khi kinh phí dành cho chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đồng chí Võ Thị Hoàng Yến, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc nhấn mạnh, chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch không chỉ phục vụ công tác quản lý nhà nước mà phải tạo ra giá trị mới, góp phần đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Vì vậy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần thay đổi mạnh mẽ tư duy, xác định rõ mục tiêu, sản phẩm và lộ trình thực hiện, tránh triển khai dàn trải, hình thức.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc yêu cầu ngành tập trung xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số theo hướng đồng bộ, hiện đại và có khả năng khai thác hiệu quả. Dữ liệu không chỉ phục vụ nội bộ mà phải hướng đến người dân, doanh nghiệp và du khách; đồng thời được tích hợp vào kho dữ liệu dùng chung của tỉnh, bảo đảm kết nối, chia sẻ, tránh đầu tư trùng lặp, lãng phí.

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, thời gian tới, sở cần ưu tiên số hóa các lĩnh vực trọng tâm như: bảo tàng, thư viện, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, dữ liệu thể thao, du lịch.

Đối với bảo tàng và thư viện số, cần nâng cấp theo hướng hiện đại, bổ sung hình ảnh, mô hình 3D, thuyết minh đa ngôn ngữ, từng bước ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), tạo điều kiện để người dân và du khách tiếp cận thông tin thuận lợi; đồng thời nghiên cứu các hình thức khai thác phù hợp nhằm tạo nguồn lực tái đầu tư.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham dự buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc cũng đề nghị xây dựng một cổng thông tin và ứng dụng thống nhất của ngành, tích hợp đầy đủ các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Trên nền tảng đó, cần phát triển các tiện ích phục vụ người dân và du khách như: bản đồ số, mã QR tại các điểm tham quan, hệ thống thông tin về lễ hội, sự kiện, cơ sở lưu trú, điểm đến, cũng như các công cụ thống kê, phân tích dữ liệu phục vụ công tác quản lý.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc nhấn mạnh việc đẩy mạnh ứng dụng AI trong truyền thông, hỗ trợ giải đáp thông tin cho du khách, phân tích phản hồi của người dân, doanh nghiệp để nâng cao chất lượng dịch vụ. Đồng thời, tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch, khách sạn, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ứng dụng các nền tảng số trong quản lý, thương mại điện tử và quảng bá sản phẩm.

Nhấn mạnh yêu cầu về hiệu quả thực chất, đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm xây dựng kế hoạch, xác định rõ các chỉ tiêu và sản phẩm cụ thể trong từng lĩnh vực.