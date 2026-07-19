Du lịch Lâm Đồng đẩy mạnh chuyển đổi số phát triển du lịch thông minh Lâm Đồng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, quảng bá và phát triển sản phẩm du lịch, từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh, nâng cao trải nghiệm của du khách và mở rộng không gian phát triển cho ngành du lịch địa phương.

Phường Xuân Trường - Đà Lạt xây dựng nhân vật hoạt hình Hello Tea trong tuyên truyền, quảng bá hình ảnh nhận được sự quan tâm, yêu thích của người dân

Từ Hello Tea đến câu chuyện xây dựng thương hiệu số

Tại phường Xuân Trường - Đà Lạt, hình ảnh nhân vật hoạt hình Hello Tea xuất hiện trên các pa nô tuyên truyền, bảng thông tin, mạng xã hội hay bộ sticker Zalo đã trở nên quen thuộc với người dân.

Linh vật Chibi với chiếc lá trà trên đầu, ôm hạt cà phê Arabica Cầu Đất và nụ cười thân thiện không chỉ là một sản phẩm truyền thông mà đang dần trở thành biểu tượng nhận diện của địa phương.

Điều đặc biệt, Hello Tea được tạo ra bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), xuất phát từ nhu cầu đổi mới công tác tuyên truyền sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo ông Dương Quốc Can, Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Xuân Trường - Đà Lạt, Hello Tea được xây dựng bằng công nghệ AI nhằm tạo bộ nhận diện hiện đại, gần gũi với giới trẻ sau khi địa phương sắp xếp đơn vị hành chính. Từ linh vật này, địa phương phát triển thành logo, bộ sticker, sản phẩm truyền thông và định hướng gắn với các sản phẩm OCOP, nông sản, quà lưu niệm để quảng bá vùng trà, cà phê Cầu Đất trên các nền tảng số.

Ông Dương Quốc Can, Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Xuân Trường - Đà Lạt xây dựng nhân vật Chibi Hello Tea cùng các bộ sticker bằng công nghệ AI góp phần lan tỏa hình ảnh địa phương trên các nền tảng số

Không dừng lại ở việc đổi mới cách thức tuyên truyền, Xuân Trường - Đà Lạt còn từng bước ứng dụng công nghệ số trong quảng bá hình ảnh và phát triển du lịch. Những thông tin về điểm đến, sản phẩm du lịch, lễ hội và hoạt động văn hóa được đẩy mạnh trên các nền tảng số, góp phần đưa hình ảnh địa phương đến gần hơn với du khách.

Nhờ đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng số, hình ảnh Xuân Trường - Đà Lạt ngày càng tiếp cận rộng rãi hơn với du khách. Trong 6 tháng đầu năm, địa phương đón hơn 14.000 lượt khách lưu trú, thời gian lưu trú bình quân khoảng 2 ngày.

Cùng với đó, địa phương đang triển khai nhiều công trình và hoạt động tạo điểm nhấn như: chỉnh trang vòng xoay Huỳnh Tấn Phát, xây dựng điểm dừng chân và check-in đèo D'ran, phát động trồng hoa mai anh đào, tổ chức hội thi "Sáng - xanh - sạch - đẹp", Giải chạy địa hình "Xuân Trường - Đà Lạt Trail 2026"; đồng thời, duy trì các tuyến đường hoa, điểm hoa tiêu biểu phục vụ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI.

Khi được kết hợp với các nền tảng số và bộ nhận diện Hello Tea, những sản phẩm này đang góp phần xây dựng hình ảnh Xuân Trường - Đà Lạt năng động, hiện đại và thân thiện trong mắt du khách.

Khách du lịch tham gia trải nghiệm bản sắc văn hóa địa phương tại khu du lịch trên địa bàn phường Lang Biang - Đà Lạt

Thông qua bộ nhận diện số và các hoạt động quảng bá trực tuyến, Xuân Trường - Đà Lạt đang từng bước xây dựng hình ảnh điểm đến năng động, hiện đại và thân thiện, tạo thêm sức hút cho du lịch địa phương.

Xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh

Không chỉ ở cấp địa phương, Lâm Đồng đang từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh trên quy mô toàn tỉnh. Hệ thống du lịch thông minh đã cập nhật dữ liệu gần 1.700 cơ sở lưu trú, gần 1.000 cơ sở ăn uống, hàng trăm điểm du lịch, mua sắm và vui chơi giải trí, tạo nền tảng cho công tác quản lý và hỗ trợ du khách tra cứu thông tin điểm đến.

Song song đó, nhiều tài nguyên du lịch đã được số hóa thông qua bản đồ số, công nghệ thực tế ảo VR360, mô hình 3D và hệ thống mã QR tại các khu, điểm tham quan. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, du khách có thể tìm hiểu lịch sử, văn hóa, kiến trúc và các thông tin cần thiết ngay tại điểm đến.

Lĩnh vực văn hóa cũng ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Bảo tàng ảo 3D hiện thu hút khoảng 1.500 lượt truy cập mỗi ngày. Ngành đã triển khai hơn 700 mã QR, nhập liệu khoảng 6.000 hiện vật, số hóa hơn 400 hiện vật và chuẩn bị hồ sơ số hóa cho khoảng 12.000 hiện vật tiếp theo.

Hơn 1,1 triệu trang tư liệu, sách quý cùng nhiều tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và lịch sử địa phương cũng đã được đưa lên môi trường số, góp phần bảo tồn di sản và mở rộng khả năng tiếp cận cho người dân, du khách.

Bảo tàng ảo 3D tỉnh Lâm Đồng hiện thu hút khoảng 1.500 lượt truy cập mỗi ngày

Trong hoạt động xúc tiến, quảng bá, ngành đã chuyển mạnh từ phương thức truyền thống sang nền tảng số Facebook, TikTok, Youtube, Zalo cùng các chương trình livestream giới thiệu lễ hội, điểm đến, sản phẩm du lịch. Qua đó đã góp phần lan tỏa hình ảnh Lâm Đồng rộng rãi với chi phí thấp nhưng hiệu quả cao.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng Lê Thị Trúc Linh, thời gian tới, tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu du lịch, kết nối với Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), đẩy mạnh số hóa di sản, phát triển các sản phẩm trải nghiệm thực tế ảo và ứng dụng AI trong quảng bá, phân tích thị trường, dự báo xu hướng du lịch. Chuyển đổi số được xác định là một trong những động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng du lịch Lâm Đồng theo hướng thông minh, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc văn hóa địa phương.