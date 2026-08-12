Giáo dục - Đào tạo Lâm Đồng đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục Ngày 12/8, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng ký kết thỏa thuận hợp tác về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục với các công ty công nghệ giai đoạn 2026 - 2030.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng ký kết thỏa thuận hợp tác với các công ty công nghệ

Mục tiêu hợp tác là xây dựng đồng bộ các nền tảng số, hình thành hệ sinh thái giáo dục số thống nhất, có khả năng liên thông với hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các hệ thống dùng chung của tỉnh; đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác phục vụ công tác quản lý nhà nước trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Trọng tâm hợp tác là triển khai các nền tảng số phục vụ dạy học, học tập, kiểm tra, đánh giá và quản lý học liệu tại các cơ sở giáo dục. Trong đó, LMS360 hỗ trợ quản lý học tập trực tuyến và dạy học kết hợp; LCMS phục vụ xây dựng, chuẩn hóa, lưu trữ và chia sẻ học liệu số; TEST360 hỗ trợ xây dựng ngân hàng câu hỏi, tổ chức kiểm tra, chấm điểm và phân tích kết quả học tập; cùng hệ thống thư viện số phục vụ quản lý, khai thác tài nguyên học tập.

Các bên cũng thống nhất từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục. Trọng tâm là đào tạo giáo viên sử dụng AI trong soạn giảng, thiết kế học liệu, xây dựng kế hoạch bài dạy, câu hỏi và đề kiểm tra; nghiên cứu triển khai chương trình AI cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12.

Bên cạnh đó, AI sẽ được nghiên cứu ứng dụng trong tạo học liệu, hỗ trợ học tập, điểm danh thông minh và cảnh báo nguy cơ mất an ninh, an toàn trường học. Các giải pháp chỉ triển khai tại những cơ sở đáp ứng đủ điều kiện, theo phạm vi được Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất, bảo đảm an toàn dữ liệu và quyền riêng tư của người học.

Ông Phan Đức Thái, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục