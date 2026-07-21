Kinh tế Lâm Đồng đẩy mạnh giải pháp hỗ trợ xuất khẩu nông sản UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất khẩu nông sản trên địa bàn.

Lâm Đồng tăng cường việc thực hiện các quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản (Ảnh tư liệu)

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các địa phương khẩn trương triển khai công tác quản lý, cấp và kiểm tra mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, cơ sở kiểm nghiệm theo phân cấp; đồng thời thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh về quản lý hoạt động xuất khẩu nông sản.

Các đơn vị có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực vật và truy xuất nguồn gốc đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở và hộ sản xuất; hướng dẫn lập, quản lý hồ sơ sản xuất đầy đủ, chính xác; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi gian lận, làm giả hồ sơ, giả mạo mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và các vi phạm khác làm ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu nông sản Việt Nam.

UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn để các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật cũng như yêu cầu của thị trường nhập khẩu, góp phần nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của nông sản địa phương.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao theo dõi, đôn đốc việc triển khai; chủ động tổng hợp những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo kịp thời.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành và chủ tịch UBND các xã, phường, Đặc khu Phú Quý nghiêm túc triển khai thực hiện; trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, giải quyết theo quy định.