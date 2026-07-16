Thời sự Lâm Đồng đẩy mạnh tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư Chiều 16/7, chủ trì cuộc họp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên yêu cầu tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, chủ động tạo quỹ đất sạch phục vụ các dự án trọng điểm, coi đây là nhiệm vụ then chốt để thúc đẩy tăng trưởng và mở rộng không gian phát triển của tỉnh.

Đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu Trung tâm tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, khai thác hiệu quả quỹ đất và tạo quỹ đất sạch phục vụ các dự án trọng điểm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Đại diện lãnh đạo sở, ngành tham dự buổi làm việc

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 273 dự án, gồm 148 dự án sử dụng vốn ngân sách và 125 dự án ngoài ngân sách.

Nhiều dự án trọng điểm quốc gia và của tỉnh được tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng như cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, Tân Phú - Bảo Lộc, Gia Nghĩa - Chơn Thành, hồ chứa nước Ka Pét, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Lâm Đồng báo cáo kết quả hoạt động đơn vị trong 6 tháng đầu năm

Đối với Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, Trung tâm đã phê duyệt phương án bồi thường cho 2.418/2.464 hộ, đạt 98,13%; bàn giao 446,16 ha mặt bằng, đạt 71,83% diện tích toàn dự án; chi trả bồi thường cho 2.022 hộ với tổng kinh phí hơn 2.420 tỷ đồng.

Đối với Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, đã phê duyệt phương án bồi thường cho 827/931 hộ, đạt 88,83%; bàn giao 76,66 ha mặt bằng và chi trả bồi thường cho 412 hộ với tổng kinh phí 456 tỷ đồng.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Đối với Dự án hồ chứa nước Ka Pét, Trung tâm đã hoàn thành kiểm đếm hàng trăm hồ sơ, phê duyệt và chi trả bồi thường cho 34 hộ với kinh phí gần 13,7 tỷ đồng, đồng thời bàn giao hơn 41.000 m² mặt bằng.

Đối với Dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, Trung tâm đã hoàn thành thông báo thu hồi đất cho 165 hộ, kiểm đếm 162 hộ, phê duyệt phương án bồi thường cho 27 hộ và đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đối với các trường hợp còn lại.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Lâm Đồng báo cáo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, khai thác hiệu quả quỹ đất và tạo quỹ đất sạch phục vụ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

Ngoài công tác giải phóng mặt bằng, Trung tâm đang quản lý 152 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính với tổng diện tích đất khoảng 342 nghìn m² và diện tích xây dựng hơn 55 nghìn m². Đồng thời, tiếp nhận quản lý khu đất Thung lũng Hoa Đà Lạt và khu đất thu hồi của Công ty Cổ phần Đầu tư - Du lịch Sài Gòn Đại Ninh có diện tích 254,22 ha, phục vụ công tác quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả tài sản công.

Theo kế hoạch năm 2026, Trung tâm được giao tổ chức đấu giá 4 khu đất, dự kiến thu khoảng 1.570 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên đến nay, việc đấu giá chưa triển khai được do các khu đất vẫn đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại buổi làm việc

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận một số khó khăn, tồn tại như công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở một số dự án còn chậm; việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xây dựng phương án khai thác quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất và chuyển đổi số còn nhiều vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tiếp tục tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đẩy nhanh đấu giá quyền sử dụng đất và khai thác hiệu quả quỹ đất.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Lâm Đồng tham dự buổi làm việc

Đồng chí cũng yêu cầu các sở, ngành và địa phương rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, bố trí đầy đủ nguồn kinh phí phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; tăng cường quản lý đất công, chủ động tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư, phục vụ các dự án trọng điểm, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tăng trưởng bền vững của tỉnh.