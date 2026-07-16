Kinh tế Lâm Đồng đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài Hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế "2 con số", Lâm Đồng đang đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp, cải cách thủ tục hành chính và đồng hành cùng doanh nghiệp để thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI), tạo động lực tăng trưởng mới.

Sản xuất sợi len lông cừu tại Nhà máy sợi Đà Lạt - doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư từ nước ngoài tại phường Xuân Trường - Đà Lạt

Kiến tạo môi trường đầu tư hấp dẫn

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các địa phương ngày càng quyết liệt, Lâm Đồng xác định FDI là một trong những nguồn lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng, phát triển công nghiệp và nâng cao chất lượng nền kinh tế.

Ngay từ đầu năm 2026, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch nhằm cải thiện môi trường đầu tư, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời tập trung xử lý các điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã thu hút 35 dự án đầu tư cấp mới với tổng vốn đăng ký 56.118,031 tỷ đồng và 0,2 triệu USD. Trong đó, có 4 dự án FDI với tổng vốn khoảng 37 tỷ đồng và 0,2 triệu USD. Bên cạnh đó, tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 28 dự án, với tổng vốn điều chỉnh lên tới 95.266,45 tỷ đồng.

Dây chuyền sản xuất hiện đại bậc nhất thế giới tại Nhà máy sợi Đà Lạt

Song song với thu hút đầu tư, môi trường kinh doanh của tỉnh tiếp tục được cải thiện. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có khoảng 2.600 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký trên 12.000 tỷ đồng, tăng 31% về số lượng doanh nghiệp và 50% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Đây được xem là nền tảng quan trọng để hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp năng động, gia tăng niềm tin của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Một trong những trọng tâm của Lâm Đồng là phát triển hạ tầng khu công nghiệp. Thời gian qua, tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng tại các khu công nghiệp: Tân Đức, Sơn Mỹ I, Sơn Mỹ II, Lộc Sơn, Nhân Cơ 2... Đồng thời, đầu tư hệ thống điện, hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ phục vụ sản xuất.

Nhà máy sợi Đà Lạt có tổng mức đầu tư 50 triệu USD, công suất thiết kế đạt khoảng 5.000 tấn sợi/năm

Trong 6 tháng đầu năm, các cụm công nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 7 dự án với tổng vốn 403 tỷ đồng. Riêng các khu công nghiệp thu hút 7 dự án đầu tư mới, gồm: 1 dự án FDI và 6 dự án trong nước, tổng vốn đăng ký 291,43 tỷ đồng và 0,2 triệu USD, diện tích thuê đất 6,13 ha.

Đến nay, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có 244 dự án còn hiệu lực, gồm: 58 dự án FDI và 186 dự án trong nước, với tổng vốn đăng ký 46.728,75 tỷ đồng và 515,132 triệu USD, diện tích đất đăng ký 727,11 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 53,88%. Những con số này cho thấy khu công nghiệp vẫn là đầu tàu trong thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài của tỉnh.

Sản xuất cà phê tại Công ty cà phê ACom ở khu vực Bảo Lộc

Theo ông Lê Hải Ninh, Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng, việc ngày càng có nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đến khảo sát, tìm hiểu và triển khai đầu tư là tín hiệu tích cực về sức hấp dẫn của môi trường đầu tư địa phương.

Điều này phản ánh hiệu quả của các giải pháp cải thiện hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính và sự đồng hành của chính quyền với doanh nghiệp.

Phát huy lợi thế vùng, hướng tới dòng vốn FDI chất lượng cao

Không chỉ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, Lâm Đồng còn tập trung triển khai các công trình giao thông chiến lược như: cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, Tân Phú - Bảo Lộc, Gia Nghĩa - Chơn Thành, nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Liên Khương cùng nhiều dự án năng lượng, logistics.

Đây được xem là những công trình tạo bước đột phá về kết nối vùng, giảm chi phí logistics và gia tăng sức cạnh tranh trong thu hút các tập đoàn lớn.

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Ông Lê Hải Ninh cũng cho biết, lợi thế lớn của Lâm Đồng hiện nay nằm ở vị trí địa lý mới sau khi mở rộng địa giới hành chính, tiếp giáp Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh - những trung tâm kinh tế lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Khi hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện, lợi thế này sẽ được phát huy mạnh mẽ hơn trong việc thu hút các dòng vốn đầu tư.

Đồng quan điểm, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhận định, Lâm Đồng chính là "hậu phương xanh" của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam gồm: TP Đồng Nai, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh.

Thu hoạch hoa phục vụ xuất khẩu tại Công ty Đà Lạt Hasfarm

Ông Đậu Anh Tuấn thông tin thêm, khi các tuyến giao thông chiến lược được kết nối đồng bộ, cùng với hệ thống khu công nghiệp được đầu tư hoàn chỉnh, Lâm Đồng sẽ sở hữu lợi thế nổi bật về chuỗi cung ứng ngắn, chi phí hợp lý và hệ sinh thái phát triển toàn diện. Đây là những yếu tố có sức hấp dẫn lớn đối với các doanh nghiệp FDI đang tìm kiếm địa điểm đầu tư mới.

Bên cạnh xúc tiến đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh còn chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt quá trình đầu tư, sản xuất và kinh doanh; chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền. Qua đó, vừa giữ chân các nhà đầu tư hiện hữu, vừa tạo niềm tin đối với các nhà đầu tư mới.

Nhiều doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Lâm Đồng

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng, các dự án đang hoạt động trong khu công nghiệp hiện tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 20.000 lao động, góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh xác định sẽ xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch; đẩy nhanh đầu tư hạ tầng kỹ thuật; tăng cường giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số.

Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác xúc tiến đầu tư theo hướng có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng sạch, logistics và các ngành có giá trị gia tăng lớn.

Công ty Đà Lạt Hasfarm đang trở thành sự lựa chọn hàng đầu trong thị trường hoa châu Á - Thái Bình Dương

Ông Lê Hải Ninh cho biết thêm, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, vì vậy, tỉnh xác định thu hút đầu tư phải hướng đến chất lượng thay vì số lượng, ưu tiên các dự án mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, tạo nhiều việc làm, sử dụng công nghệ hiện đại và phát triển bền vững.

Trong bối cảnh GRDP 6 tháng đầu năm tăng 7,97%, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 9,2%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 51,2 ngàn tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ, cùng với quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư và phát huy lợi thế kết nối vùng.

Lâm Đồng đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn FDI chất lượng cao, tạo nền tảng quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.