Đời sống Lâm Đồng đẩy mạnh truyền thông, nâng cao chất lượng dân số Ngày 11/7, Chi cục Dân số tỉnh Lâm Đồng triển khai chiến dịch truyền thông hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới (11/7/2026) với chủ đề “Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng”.

Mô hình truyền thông cộng đồng về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho đồng bào DTTS tại khu vực Lâm Hà

Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 1 - 25/7 trên phạm vi toàn tỉnh, tập trung phổ biến Luật Dân số năm 2025 và Nghị định 168/2026/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1/7/2026). Các đơn vị y tế được yêu cầu đa dạng hóa hình thức tuyên truyền từ trực quan đến công nghệ số (quét mã QR, mạng xã hội) và lồng ghép vào chương trình xây dựng nông thôn mới.

Lấy mẫu máu gót chân sàng lọc các bệnh sơ sinh cho trẻ

Ông Vũ Văn Hoan, Chi cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, Lâm Đồng đã kiểm soát hiệu quả tỷ số giới tính khi sinh ở mức 106,3 bé trai/100 bé gái, giảm 0,38 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Tổng số trẻ sinh ra đạt 17.848 trẻ, duy trì vững chắc mức sinh thay thế bình quân 2,1 con/phụ nữ.

Giới trẻ khu vực Đạ Huoai tiếp cận thông tin về nâng cao chất lượng dân số qua tổ chức đoàn, hội

Bên cạnh đó, chất lượng dân số chuyển biến mạnh mẽ khi 100% trạm y tế thực hiện tư vấn khám sức khỏe trước kết hôn. Toàn tỉnh ghi nhận 12.901 sản phụ được tầm soát trước sinh, 8.482 trẻ sơ sinh được sàng lọc bệnh bẩm sinh và hơn 290.000 người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ. Kết quả này có sự đóng góp lớn từ việc phát hành 18.000 tờ rơi, tổ chức 2.611 buổi nói chuyện chuyên đề và 17.250 lượt tư vấn trực tiếp tại hộ gia đình.

Cấp phát tờ rơi tuyên truyền dân số tới các gia đình trẻ ở buôn làng

Thời gian tới, Lâm Đồng xác định nhiệm vụ trọng tâm là triển khai quyết liệt Luật Dân số mới và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để nâng cao toàn diện chất lượng nguồn nhân lực địa phương.