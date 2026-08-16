Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng đẩy mạnh tuyên truyền 3 nhiệm vụ trọng tâm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đề nghị các cơ quan báo chí, địa phương tăng cường tuyên truyền về phòng, chống người Việt Nam vi phạm pháp luật ở nước ngoài; rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và chương trình hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035.

Tham quan các mô hình xóa đói giảm nghèo của người dân xã biên giới Tuy Đức

Trong đó, người dân được cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức “việc nhẹ, lương cao”; dụ dỗ, môi giới xuất cảnh trái phép, đánh bạc, tổ chức đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng.

Đồng thời, nâng cao cảnh giác, không tin lời mời chào không rõ nguồn gốc và kịp thời báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Với công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2026, tuyên truyền tập trung giúp người dân hiểu rõ mục đích, quy trình rà soát theo các chuẩn nghèo đa chiều, chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác.

Kết quả rà soát là cơ sở thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với thực tế.

Đối với chương trình hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035, nội dung tuyên truyền tập trung vào các mục tiêu, nhiệm vụ về đổi mới giáo dục, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đào tạo.

Các cơ quan báo chí, địa phương được khuyến khích đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, từ tin, bài, phóng sự đến infographic, video và các nền tảng số; đồng thời giới thiệu những mô hình, cách làm hiệu quả.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và huy động sự tham gia của người dân trong phòng ngừa vi phạm pháp luật, thực hiện chính sách giảm nghèo và nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.