Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Trạm dừng nghỉ Km 144+560 Chiều 27/7, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Trạm dừng nghỉ Km 144+560, công tác quyết toán vốn giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017 - 2020.

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, Sở Xây dựng cho biết, đến nay đã phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng Trạm dừng nghỉ Km 144+560 (xã Tuy Phong) cho 17/17 trường hợp, diện tích hơn 10,8 ha với số tiền trên 6,6 tỷ đồng.

Hiện tại đã chi trả tiền cho 7 trường hợp với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng, còn lại 8 trường hợp chưa đồng ý nhận tiền bồi thường.

Đồng chí Nguyễn Đức Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng báo cáo tại cuộc họp

UBND xã Tuy Phong đang giải quyết kiến nghị của 1 hộ dân liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Đến thời điểm này, địa phương đã tổ chức bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án 7 được 16 trường hợp với tổng diện tích hơn 9 ha, tỷ lệ đạt 83,6%.

Ông Huỳnh Tấn Sinh, Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phong báo cáo tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng

Đại diện Ban Quản lý dự án 7 báo cáo một số nội dung liên quan đến công tác bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu xã Tuy Phong khẩn trương phối hợp bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án 7.

Đối với trường hợp hộ dân chưa đồng ý nhận bồi thường và bàn giao mặt bằng, xã cần rà soát toàn bộ hồ sơ, quyết định bồi thường, tiếp tục tuyên truyền, vận động, giải quyết dứt điểm theo quy định; đồng thời xây dựng phương án cưỡng chế nếu hộ dân vẫn không chấp hành.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xã Tuy Phong lên kế hoạch cưỡng chế, giải phóng mặt bằng nếu hộ dân còn lại không chấp hành

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa dự án vào khai thác theo cam kết. Xã Tuy Phong tăng cường phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai khi có yêu cầu.

Đối với công tác quyết toán Dự án thành phần đầu tư xây dựng các đoạn Phan Thiết - Vĩnh Hảo và Phan Thiết - Dầu Giây thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, đến nay mới giải ngân hơn 1.371 tỷ đồng và chưa phê duyệt quyết toán đợt 1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành quyết toán trước ngày 15/8/2026.