Công nghiệp - Xây dựng Lâm Đồng đẩy nhanh tái định cư phục vụ 2 dự án cao tốc Chiều 4/8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì cuộc họp về tình hình xây dựng phương án bố trí tái định cư đối với 2 dự án đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương.

Quang cảnh cuộc họp do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì cuộc họp

Cuộc họp được tổ chức trực tuyến với các xã, phường có dự án đi qua.

Theo báo cáo của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, đối với dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, tuyến đường có chiều dài gần 65 km, trong đó đoạn qua địa bàn Lâm Đồng dài gần 54 km.

Dự án thu hồi gần 402 ha đất, ảnh hưởng đến 958 trường hợp. Qua rà soát bước đầu, địa phương dự kiến bố trí tái định cư cho 158 hộ dân tại các khu tái định cư ở Đạ Huoai, Đạ Tẻh và khu vực Bảo Lộc.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự cuộc họp tại điểm cầu UBND tỉnh Lâm Đồng

Đối với dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, tổng chiều dài tuyến hơn 73,6 km, diện tích thu hồi trên 621 ha, ảnh hưởng đến 2.538 hộ và tổ chức. Nhu cầu tái định cư hiện được xác định khoảng 271 hộ, bố trí tại các khu tái định cư ở Bảo Lâm, Di Linh, Đức Trọng và Hiệp Thạnh.

Các con số này sẽ tiếp tục được cập nhật sau khi hoàn tất lấy ý kiến người dân về phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự cuộc họp

Báo cáo cũng cho thấy, công tác xây dựng phương án tái định cư vẫn còn nhiều vướng mắc. Nhiều địa phương chưa hoàn thành việc xác nhận diện tích đất ở, nhà ở còn lại sau thu hồi đất, khiến Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh chưa đủ cơ sở xác định các trường hợp đủ điều kiện bố trí tái định cư.

Bên cạnh đó, một số khu tái định cư vẫn đang hoàn thiện thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng hoặc thi công hạ tầng kỹ thuật nên ảnh hưởng đến tiến độ bố trí đất ở cho người dân.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng Nguyễn Thanh Chương báo cáo tại cuộc họp

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 Trần Văn Hiệp báo cáo tại cuộc họp

Theo phương án dự kiến, nhiều khu tái định cư sẽ hoàn thành trong năm 2026 để đáp ứng nhu cầu của các hộ dân. Trong đó, khu tái định cư tại xã Bảo Lâm 1 dự kiến hoàn thành khoảng 70 lô hạ tầng kỹ thuật ngay trong tháng 8/2026; khu tái định cư Gung Ré đã hoàn thành khoảng 80 lô; khu tái định cư tại phường B'Lao có 57 lô đủ điều kiện giao đất, còn 9 lô đang chờ hoàn tất các thủ tục liên quan...

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Vũ Xuân Quỳnh đề xuất các giải pháp thúc đẩy tiến độ các dự án

Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Huỳnh Văn Minh báo cáo tiến độ xây dựng phương án bố trí tái định cư đối với 2 dự án đường bộ cao tốc

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh tiến độ xây dựng các khu tái định cư có ý nghĩa quyết định đối với công tác giải phóng mặt bằng và việc triển khai hai dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương. Vì vậy, các sở, ngành, địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên tập trung nguồn lực, tuyệt đối không để các thủ tục hành chính ảnh hưởng đến tiến độ chung.

“ Các xã, phường khẩn trương rà soát, phân loại đầy đủ các trường hợp đủ điều kiện tái định cư, hoàn thành báo cáo nhu cầu tái định cư và nhu cầu đất ở trước ngày 20/8, đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải phát biểu kết luận cuộc họp

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh được giao phối hợp với các địa phương thống nhất phương án tái định cư tổng thể, bảo đảm công khai, công bằng. Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các sở, ngành liên quan chủ động hơn nữa công tác hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh đầu tư hạ tầng các khu tái định cư, bảo đảm đủ quỹ đất để phục vụ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện triển khai 2 dự án cao tốc đúng kế hoạch.