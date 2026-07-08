Thời sự Lâm Đồng đẩy nhanh tiến độ 2 công trình cảnh quan tại phường Phú Thủy Chiều 7/8, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh cùng lãnh đạo phường Phú Thủy kiểm tra thực địa công trình công viên Bãi đá Ông Địa, Đồi Bằng lăng (dốc Lầu Ông Hoàng).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh biểu dương những nỗ lực của tập thể lãnh đạo phường Phú Thủy để dự án Công viên Bãi đá Ông Địa hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra

Theo UBND phường Phú Thủy, sau 4 tháng khởi công, công trình công viên Bãi đá Ông Địa đang vào giai đoạn nước rút hoàn thiện. Công trình hiện đã đạt 90% tiến độ, các giai đoạn cuối cùng đang được tiếp tục thi công.

Công viên này được đầu tư từ nguồn vốn xã hội hóa với tổng kinh phí 11 tỷ đồng do Công ty TNHH Đầu tư Hưng Lộc Phát Phan Thiết tài trợ. Dự án có chủ đề “Chạm vào đá và nghe biển kể chuyện”, hướng đến xây dựng không gian mở hài hòa giữa thiên nhiên, văn hóa bản địa và nhu cầu sinh hoạt cộng đồng.

Công viên Bãi đá Ông Địa đã đạt 90% tiến độ

Dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần chỉnh trang cảnh quan đô thị, tạo không gian xanh, hiện đại, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí luyện tập sức khỏe của người dân và trở thành điểm đến hấp dẫn của cho người dân, du khách.

Kiểm tra thực tế tại công trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của tập thể lãnh đạo phường Phú Thủy và đánh giá cao công tác giám sát dự án của lãnh đạo phường, để dự án hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh và lãnh đạo phường Phú Thủy khảo sát công trình công viên Bãi đá Ông Địa

Đồng chí Nguyễn Minh yêu cầu địa phương tiếp tục huy động nguồn xã hội hóa, vận động các doanh nghiệp trên địa bàn phường bố trí thêm cây xanh, nhằm tạo mảng xanh cho công viên Bãi đá Ông Địa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu địa phương vận động người dân neo đậu thuyền thúng đúng nơi quy định, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp

Địa phương cần bố trí thêm cọc, vận động người dân neo đậu thuyền thúng đúng nơi quy định, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, vì người dân vừa làm bám biển mưu sinh, vừa đóng góp chung vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

“ Đây là công trình chỉnh trang đô thị, khi đưa vào sử dụng sẽ góp phần hoàn thiện không gian công cộng và nâng cao chất lượng điểm đến du lịch ven biển của phường Phú Thủy nói riêng và của khu vực phía Đông Lâm Đồng nói chung. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh chỉ đạo phường Phú Thủy thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đơn vị thi công hoàn thiện các hạng mục cuối cùng, bảo đảm công trình đạt chất lượng và khánh thành vào ngày 29/8 như dự kiến.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh tham quan Đồi Bằng lăng (dốc Lầu Ông Hoàng)

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh cũng đến tham quan Đồi Bằng lăng (dốc Lầu Ông Hoàng). Nơi đây được trồng hơn 3.000 gốc bằng lăng và tiếp tục được lãnh đạo phường huy động xã hội hóa trồng thêm hơn 1.600 gốc. Qua đó, tạo mảng xanh, góp phần làm phong phú thêm cảnh quan trên cung đường từ phường Phú Thủy ra Mũi Né.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh sau khi tham quan, đã biểu dương lãnh đạo phường Phú Thủy có nhiều nỗ lực trong việc huy động nguồn xã hội hóa trong việc chỉnh trang nơi đây. Đồng chí mong muốn sau khi được trồng thêm bằng lăng, làm lối đi, tiểu cảnh… nơi đây sẽ trở thành hoa viên, là điểm check - in lý tưởng cho người dân địa phương và du khách.