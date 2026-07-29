Giáo dục - Đào tạo Lâm Đồng đẩy nhanh tiến độ xây dựng 2 trường nội trú liên cấp trước năm học mới Chiều 29/7, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ xây dựng các công trình và công tác chuẩn bị cho năm học mới tại 2 trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS ở 2 xã Quảng Trực và Thuận An.

Quang cảnh cuộc họp

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, đến nay, công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS xã Thuận An thi công đạt 80% khối lượng theo hợp đồng. Tiến độ thực hiện dự án cơ bản bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/8/2026, để bàn giao đưa vào sử dụng, phục vụ cho năm học 2026 - 2027.

Công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS xã Quảng Trực thi công đạt 67% khối lượng theo hợp đồng gồm 11 hạng mục chính và hạ tầng. Hiện nay, công tác thi công ngoài hiện trường chậm so với tiến độ cam kết, có nguy cơ không hoàn thành trước ngày 30/8/2026 để bàn giao đưa vào sử dụng, phục vụ cho năm học mới.

Trong đó, các hạng mục chậm tiến độ nghiêm trọng gồm khối tiểu học số 2 (nhà 3A) và khối nhà ăn, sinh hoạt văn hóa (nhà số 7), hiện mới đạt khoảng 50% khối lượng. Bên cạnh đó, hạng mục hạ tầng kỹ thuật (đường nội bộ) cũng có nguy cơ không bảo đảm tiến độ.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thị Bích Liên báo cáo tại cuộc họp

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự tại cuộc họp

Bên cạnh đó, từ cuối tháng 5/2026 đến nay, khu vực phía Tây Lâm Đồng và các xã biên giới bước vào mùa mưa, ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ thi công. Công trình có quy mô lớn, nhiều hạng mục được triển khai đồng thời; riêng giai đoạn hoàn thiện các khối nhà cần khoảng 500 - 600 lao động có tay nghề cho mỗi công trình, trong khi nguồn nhân lực đáp ứng còn hạn chế.

Ngoài ra, do xây dựng tại khu vực có địa hình phức tạp, khối lượng san nền lớn với thời gian thi công dự kiến khoảng 60 ngày, cùng với mặt bằng chật hẹp, việc tập kết vật liệu và tổ chức thi công gặp nhiều trở ngại, tác động đến tiến độ thực hiện.

Trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS xã Quảng Trực mới đạt 67% khối lượng công trường



Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh nhấn mạnh, đây là 2 công trình có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, đồng thời được Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo sát sao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị xác định việc hoàn thành, đưa 2 công trình vào sử dụng trước ngày khai giảng là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung cao độ, huy động tối đa nhân lực, thiết bị và các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Đối với Trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS xã Thuận An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đến ngày 15/8 phải hoàn thành toàn bộ các công đoạn, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ để tổ chức nghiệm thu trước ngày 20/8/2026.

Trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS xã Thuận An đã đạt 80% khối lượng công trình và sẽ hoàn thành trước ngày 20/8/2026



Đối với Trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS xã Quảng Trực, cần khẩn trương xây dựng các kế hoạch cụ thể để tổ chức thi công khi có lực lượng hỗ trợ của Bộ Quốc phòng, Quân sự địa phương, Biên Phòng và lực lượng hỗ trợ của các địa phương. Đến ngày 20/8/2026, công trình này phải hoàn thành mọi khối lượng và tiến hành nghiệm thu vào ngày 30/8/2026 để kịp làm lễ khánh thành và khai giảng vào ngày 5/9/2026.

Đối với các địa phương, phải huy động toàn bộ hệ thống chính trị, lực lượng hỗ trợ để kịp thời dọn dẹp vệ sinh, trồng cây xanh, chuẩn bị sẵn sàng chu đáo cho ngày khai giảng năm học mới.