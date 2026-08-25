Thời sự Lâm Đồng đề nghị ADB hỗ trợ tái cấu trúc dự án đô thị Phan Thiết Sáng 25/8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên làm việc trực tuyến với đoàn công tác Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) về Dự án Cải thiện môi trường đô thị các thành phố loại 2 - Hợp phần tỉnh Bình Thuận (cũ).

Đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng, làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Phát triển Châu Á

Tham dự buổi làm việc có ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia phụ trách Việt Nam của ADB; bà Susan Lim, Trưởng ban Hoạt động Quốc gia, Cơ quan thường trú ADB tại Việt Nam cùng các thành viên đoàn công tác; lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Dự án Cải thiện môi trường đô thị các thành phố loại 2 - Hợp phần tỉnh Bình Thuận được khởi động từ tháng 11/2018, khi tỉnh Bình Thuận cũ làm việc với ADB để tìm kiếm nguồn hỗ trợ phát triển hạ tầng đô thị và ngành nước TP Phan Thiết.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tham dự buổi làm việc

Tháng 12/2021, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề xuất dự án. Từ đó đến nay, ADB và địa phương đã ký 3 Biên bản ghi nhớ vào các ngày 4/5/2022, 13/12/2022 và 14/6/2024. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư.

Theo lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, tiến độ kéo dài xuất phát chủ yếu từ những thay đổi khách quan mà hai bên đã cùng nhận diện, trong đó có 2 lần điều chỉnh giảm phạm vi dự án vào các năm 2022 và 2024; năm 2025, hồ sơ phải chuyển đổi theo quy định của Luật Đầu tư công mới.

Đặc biệt, từ tháng 7/2025, tỉnh Bình Thuận sáp nhập vào tỉnh Lâm Đồng, làm thay đổi chủ thể pháp lý, địa giới hành chính và định hướng phát triển không gian đô thị Phan Thiết.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tham dự buổi làm việc

Trên cơ sở đó, tỉnh Lâm Đồng đã chủ động rà soát, tái cấu trúc dự án nhằm bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế và định hướng phát triển mới.

Ngày 11/4/2026, UBND tỉnh Lâm Đồng có Công văn số 4848/UBND-KTTH đề nghị ADB hỗ trợ rà soát, tái cấu trúc và tiếp tục chuẩn bị dự án. Ngày 21/5/2026, Cục Quản lý nợ công và Tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính) có Công văn số 1914/QLN-ĐP hướng dẫn trình tự thực hiện.

Theo tỉnh Lâm Đồng, việc tái cấu trúc dự án hiện nay được thực hiện trên cơ sở chỉ đạo và hướng dẫn của các cơ quan quản lý có thẩm quyền, đồng thời có sự phối hợp với ADB.

Đoàn công tác Ngân hàng Phát triển Châu Á làm việc trực tuyến với các cơ quan, đơn vị tỉnh Lâm Đồng

Một nội dung được tỉnh Lâm Đồng quan tâm là nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Vương quốc Hà Lan. Do Đề xuất đầu tư chưa được phê duyệt kịp thời, thư bày tỏ ý định của Quỹ Invest International đã hết hiệu lực từ tháng 12/2025.

Tỉnh Lâm Đồng đã đề xuất tách hạng mục sử dụng nguồn viện trợ này thành một dự án độc lập, triển khai song song với dự án vay vốn ADB. Chủ trương này đã được Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện. Tỉnh đề nghị ADB hỗ trợ kết nối lại với phía Hà Lan để khôi phục nguồn viện trợ, tạo thêm nguồn lực cho các hạng mục của dự án.

Tại buổi làm việc, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 báo cáo kết quả tái cấu trúc dự án, gồm phạm vi, quy mô, tổng mức đầu tư và cơ chế tài chính của phương án đang trình cấp có thẩm quyền.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên khẳng định tỉnh Lâm Đồng cam kết bố trí đủ vốn đối ứng theo tiến độ chuẩn bị và thực hiện dự án; chỉ đạo triển khai sớm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư ngay từ giai đoạn chuẩn bị; giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 2 làm đầu mối thống nhất, phối hợp chặt chẽ với ADB, các sở, ngành và địa phương trong quá trình triển khai.

Đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Tỉnh Lâm Đồng đề nghị ADB đẩy nhanh tiến độ thẩm định, hướng tới mục tiêu Hiệp định vay có hiệu lực từ năm 2028; hỗ trợ kỹ thuật trong lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và thực hiện Khung chính sách môi trường - xã hội; hỗ trợ kết nối với Quỹ Invest International và Chính phủ Vương quốc Hà Lan.

Lâm Đồng đề nghị ADB ghi nhận các dự án tiềm năng do Sở Tài chính đề xuất vào Biên bản ghi nhớ của buổi làm việc, làm cơ sở để các sở, ngành và chủ đầu tư triển khai những bước tiếp theo theo quy định.