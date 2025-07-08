Ngày 7/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ cán bộ Trạm Quản lý bảo vệ rừng Suối Cạn, phường Langbiang-Đà Lạt bị người lạ đe dọa.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp cùng các đơn vị liên quan, kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm việc người dân san gạt, lấn chiếm đất lâm nghiệp tại khu vực rừng thuộc sự quản lý của Trạm Quản lý bảo vệ rừng Suối Cạn. Đối với phường Langbiang-Đà Lạt phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức tuần tra, thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng, đất đai, bảo vệ rừng trên địa bàn theo quy định.

Trước đó, ngày 6/8, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đa Nhim có văn bản đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ cán bộ Trạm Quản lý bảo vệ rừng Suối Cạn của đơn vị bị người đàn ông lạ mặt đe dọa.

Theo đó, vào 10 giờ ngày 5/8, nhóm 5 người đàn ông đi ô-tô đến trụ sở Trạm Quản lý bảo vệ rừng Suối Cạn. Tại đây, 1 trong số 5 người đàn ông lạ mặt liên tục chửi mắng, dùng tay dúi vào đầu, đe dọa ông Phạm Công Nguyên, Trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Suối Cạn. Sự việc chỉ kết thúc khi những người có mặt tại trụ sở Trạm Quản lý rừng Suối Cạn đến can ngăn.

Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Đa Nhim, trước đó, lực lượng chức năng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Suối Cạn phát hiện vụ san gạt đất lâm nghiệp trái phép tại tiểu khu 227A, nên đã kiểm tra, xử lý. Ngày 4/8, lực lượng chức năng tổ chức cưỡng chế, thu giữ các tang vật liên quan vụ vi phạm và tổ chức trồng lại rừng trên vị trí bị san gạt đất trái phép.

Đến ngày 5/8, người lạ mặt được cho có liên quan vụ việc nêu trên tìm đến Trạm Quản lý bảo vệ rừng Suối Cạn để gây gổ, đe dọa cán bộ.