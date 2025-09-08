Pháp luật Lâm Đồng đề xuất không rà soát thủ tục đất đai, đầu tư khách sạn Merperle Đà Lạt Theo đề xuất, Merperle Dalat Hotel hoạt động ổn định nên không phải rà soát thủ tục pháp lý về đất đai, đầu tư có liên quan.

Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo liên quan đến dự án khách sạn 5 sao Merperle Đà Lạt (Merperle Dalat Hotel).

Theo Sở NN&MT Lâm Đồng, sở đã tham mưu xây dựng báo cáo tình hình, kết quả xử lý sai phạm về đất đai, có liên quan đến đất đai xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Tỉnh ủy, Ban nội chính Trung ương xem xét.

Merperle Dalat Hotel.

Trong đó, đến nay dự án Merperle Dalat Hotel đã hoàn thành các thủ tục về thuê đất, cấp giấy phép xây dựng, báo cáo đánh giá tác động môi trường, phòng cháy chữa cháy; đã hoàn thành, đi vào hoạt động từ tháng 12/2023.

Do đó đã đề xuất UBND tỉnh kiến nghị Trung ương xem xét xử lý dự án Merperle Dalat Hotel tại số 501 Hùng Vương, phường 10, Đà Lạt của Công ty CP Khải Vy theo kết luận số 77-KL/TW ngày 2/5/2024 của Bộ Chính trị.

Dự án Merperle Dalat Hotel trước đây có tên là khách sạn Sài Gòn Mới với diện tích hơn 8.800 m2.

Năm 2018, UBND tỉnh Lâm Đồng cho phép Công ty CP Khải Vy chuyển nhượng, đổi tên thành Merperle Dalat Hotel với tổng diện tích được nâng lên 11.758 m2.

Năm 2019, chủ đầu tư tiến hành thi công công trình và hai lần bị xử phạt hành chính. Theo đó, tại tầng hầm 1, chủ đầu tư xây dựng vượt 1.315 m2 sàn so với giấy phép xây dựng được cấp phép; tầng hầm 2 xây vượt 1.286 m2 sàn; tầng 1 xây vượt 955 m2;…

Đến tháng 11/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản cho phép xác định nghĩa vụ tài chính mà Công ty CP Khải Vy phải nộp, do thay đổi thiết kế làm tăng hệ số sử dụng đất tại dự án khách sạn Merperle Dalat…

Theo Sở NN&MT tỉnh Lâm Đồng, trong bối cảnh lịch sử, nguyên nhân, dẫn đến các thiếu sót là do quy định của pháp luật chưa có quy định rõ ràng, chưa có quy định cụ thể.

Từ đó địa phương đã chủ động trong việc thực hiện thủ tục nhằm nhu cầu thu hút đầu tư để phát triển kinh tế xã hội của địa phương, không vì mục đích cá nhân.

Đến nay, dự án đã đi vào hoạt động ổn định, mang lại hiệu quả kinh tế như giải quyết công ăn việc làm cho lao động địa phương, thu hút khách du lịch, tăng thu ngân sách…. mà không vì lợi ích cá nhân nên đề nghị cho phép đối với dự án đã đi vào hoạt động ổn định thì không phải rà soát thủ tục pháp lý về đất đai, đầu tư có liên quan.