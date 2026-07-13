Lâm Đồng đề xuất nghiên cứu xây dựng sân bay thứ 3 tại đặc khu Phú Quý Bộ Xây dựng vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không toàn quốc, trong đó đặc khu Phú Quý được đề xuất nghiên cứu bổ sung sân bay nhằm tạo đột phá kinh tế.

Bộ Xây dựng vừa chính thức phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Một trong những điểm đáng chú ý nhất là đề xuất nghiên cứu xây dựng cảng hàng không tại đặc khu Phú Quý. Nếu dự án này được triển khai, đây sẽ là sân bay thứ ba của tỉnh Lâm Đồng, cùng với Cảng hàng không Liên Khương và Cảng hàng không Phan Thiết.

Tầm nhìn quy hoạch mạng lưới hàng không đến năm 2050

Theo lộ trình quy hoạch vừa được điều chỉnh, trong giai đoạn 2021-2030, mạng lưới hàng không cả nước dự kiến có 36 cảng hàng không, bao gồm 19 cảng quốc tế và 17 cảng nội địa. Tầm nhìn đến năm 2050, quy mô này sẽ tăng lên 37 cảng hàng không.

Bên cạnh các dự án trọng điểm đã được xác định, Bộ Xây dựng cũng chỉ rõ 5 địa phương có tiềm năng nghiên cứu bổ sung sân bay trong tương lai bao gồm: Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Tây Ninh và Lâm Đồng. Riêng tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực được lựa chọn để nghiên cứu là đặc khu Phú Quý. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm tối ưu hóa khả năng kết nối giữa các vùng kinh tế trọng điểm và các khu vực có vị trí chiến lược về an ninh, quốc phòng.

Lâm Đồng là địa phương có tiềm năng nghiên cứu bổ sung sân bay. Ảnh: Quy hoạch Quốc gia

Vị trí chiến lược của đặc khu Phú Quý

Từ ngày 01/07/2025, đảo Phú Quý đã chính thức chuyển đổi mô hình quản lý thành đặc khu hành chính với chính quyền địa phương hai cấp. Sau khi tỉnh Lâm Đồng được mở rộng trên cơ sở hợp nhất Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông, Phú Quý hiện là đặc khu duy nhất của tỉnh này. Đặc khu được hình thành từ việc sáp nhập các xã Long Hải, Ngũ Phụng và Tam Thanh, với tổng diện tích tự nhiên khoảng 18,02 km² và quy mô dân số trên 32.000 người.

Nằm cách đất liền khoảng 56 hải lý về phía Đông Nam Phan Thiết, Phú Quý sở hữu vị trí đắc địa trên tuyến hàng hải quốc tế. Đặc khu này đóng vai trò mắt xích quan trọng kết nối các khu vực trọng yếu như Trường Sa, Hoàng Sa, Cam Ranh, Côn Đảo và Vũng Tàu. Với ngư trường rộng lớn, Phú Quý từ lâu đã phát triển mạnh các ngành kinh tế biển như khai thác hải sản xa bờ và chế biến xuất khẩu.

Phú Quý sở hữu hệ sinh thái biển phong phú. Ảnh: Internet

Động lực từ hạ tầng hàng không và tiềm năng du lịch

Hiện nay, việc kết nối giao thông giữa đặc khu Phú Quý và đất liền chủ yếu dựa vào đường biển, vốn chịu ảnh hưởng lớn từ điều kiện thời tiết. Do đó, việc nghiên cứu xây dựng sân bay được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để nút thắt về hạ tầng, rút ngắn thời gian di chuyển và tạo đà cho du lịch biển đảo phát triển mạnh mẽ.

Bên cạnh kinh tế biển, du lịch được xác định là ngành mũi nhọn thứ hai của Phú Quý. Nơi đây sở hữu nhiều địa danh nổi tiếng như bãi Nhỏ - Gành Hang, chùa Linh Sơn và ngọn hải đăng Phú Quý. Sự xuất hiện của sân bay không chỉ giúp thu hút du khách quốc tế mà còn tạo điều kiện thúc đẩy dịch vụ logistics và hậu cần nghề cá quy mô lớn.

Nhìn chung, việc bổ sung sân bay tại đặc khu Phú Quý sẽ góp phần củng cố vị thế của tỉnh Lâm Đồng – địa phương hiện có diện tích lớn nhất cả nước với hơn 24.233 km². Đây không chỉ là bước đi nhằm phát triển kinh tế mà còn mang ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an ninh, quốc phòng tại vùng biển duyên hải Nam Trung Bộ.

Thông tin về dự án sân bay tại đặc khu Phú Quý hiện đang trong giai đoạn đề xuất nghiên cứu quy hoạch. Các nhà đầu tư và người dân cần theo dõi các văn bản phê duyệt chính thức từ cơ quan chức năng để có thông tin chính xác nhất về tiến độ và pháp lý dự án.