Pháp luật Lâm Đồng: Đề xuất xử lý đối tượng đe dọa cán bộ quản lý bảo vệ rừng Ban Quản lý rừng phòng hộ Đa Nhim (Lâm Đồng) vừa có báo cáo vụ việc một cán bộ quản lý bảo vệ rừng bị đe dọa ngay tại trụ sở làm việc và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm.

Thanh niên có hành động đe doạ cán bộ quản lý bảo vệ rừng. Ảnh cắt từ camera

Theo báo cáo nhanh từ Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Đa Nhim, vào khoảng 10 giờ ngày 5/8, tại trụ sở Trạm Quản lý bảo vệ rừng Suối Cạn (thôn Đạ Nghịt, phường LangBiang - Đà Lạt) có 4 đối tượng nam giới (chưa rõ danh tính) đi trên xe ô tô (không rõ biển kiểm soát) đến trạm.

Thời điểm này, 2 đối tượng đứng ngoài sân và 2 đối tượng vào trạm yêu cầu cung cấp giấy tờ liên quan đến hiện trường giải tỏa tại tiểu khu 227A.

Làm việc với các đối tượng, ông P.C.N, Trưởng Trạm Suối Cạn đã giải đáp các thắc mắc. Tuy nhiên, các đối tượng trên không đồng ý và có các hành vi xúc phạm, đe dọa và có tác động lên người ông P.C.N (dùng tay đẩy đầu ông N 2 lần). Sau đó ít phút, người dân xung quanh can thiệp, các đối tượng mới rời đi.

Đến 11 giờ cùng ngày, Công an phường LangBiang - Đà Lạt đã tới xác minh, thu thập thông tin liên quan đến vụ việc. Và tới 17 giờ cùng ngày, Công an tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, khám nghiệm tại Trạm Suối Cạn

Theo Ban QLRPH Đa Nhim, sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã cử lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật vào để nắm bắt tình hình và làm việc với các đơn vị liên quan. Đồng thời, chỉ đạo các nội dung cho Trạm Suối Cạn thực hiện nhằm ổn định tư tưởng và bảo đảm an ninh tại khu vực.

Đơn vị nhận định, các đối tượng gây rối nêu trên có liên quan đến vụ việc san ủi, lấn chiếm đất lâm nghiệp tại tiểu khu 227A, phường LangBiang - Đà Lạt, lâm phần do Ban QLRPH Đa Nhim quản lý.

Cụ thể, ngày 25/7, Trạm Suối Cạn phát hiện 1 vị trí san ủi, lấn chiếm trái phép. Qua xác minh, Ban QLRPH Đa Nhim đã có văn gửi Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường LangBiang - Đà Lạt đề nghị làm việc với ông V.Đ.K (ngụ phường Cam Ly - Đà Lạt) để làm rõ các hành vi vi phạm có liên quan đến vị trí san ủi nêu trên.

Ngày 4/8, Trạm Suối Cạn đã phối hợp với đại diện Hạt Kiểm lâm Lạc Dương, tổ hợp tác bảo vệ rừng tiến hành giải tỏa (lưới đen phủ bề mặt san ủi) và trồng lại rừng bằng cây thông ba lá trên phần diện tích san ủi nêu trên.