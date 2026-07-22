Công nghiệp - Xây dựng Lâm Đồng điều chỉnh kế hoạch vốn 2 dự án cao tốc trọng điểm Chiều 22/7, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình bố trí vốn, giải ngân và tháo gỡ khó khăn đối với 2 dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương.

Quang cảnh buổi làm việc

Hai dự án có tổng mức đầu tư khoảng 35.720 tỷ đồng. Trong đó ngân sách tỉnh tham gia hơn 9.864 tỷ đồng; tổng kế hoạch vốn được giao trong năm 2026 là hơn 4.571 tỷ đồng; đến ngày 21/7 mới giải ngân hơn 794 tỷ đồng.

Đối với dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 hơn 2.516 tỷ đồng. Trong đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được giao hơn 1.748 tỷ đồng và đã giải ngân hơn 405 tỷ đồng, đạt 23,2%. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 được bố trí hơn 348 tỷ đồng nhưng đến ngày 21/7 chưa thực hiện giải ngân.

Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương được giao hơn 2.055 tỷ đồng trong năm 2026. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã giải ngân hơn 388/1.779 tỷ đồng, đạt 21,84%; trong khi 276 tỷ đồng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 chưa được giải ngân.



Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 Nguyễn Nhân Bản nêu báo cáo tình hình

Theo Sở Tài chính, tiến độ giải ngân chung của 2 dự án còn chậm. Căn cứ khả năng triển khai thực tế, các đơn vị đề xuất điều chỉnh giảm một phần kế hoạch vốn để bố trí cho những dự án khác có khả năng giải ngân tốt hơn.

Trong đó, dự án Tân Phú - Bảo Lộc dự kiến điều chỉnh giảm hơn 1.524 tỷ đồng, đưa kế hoạch vốn sau điều chỉnh còn khoảng 992 tỷ đồng. Dự án Bảo Lộc - Liên Khương dự kiến điều chỉnh giảm hơn 1.149 tỷ đồng, kế hoạch vốn sau điều chỉnh còn khoảng 906 tỷ đồng.



Một số hạng mục đã được triển khai tại tuyến cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Nguồn vốn Trung ương điều chỉnh giảm từ dự án Tân Phú - Bảo Lộc dự kiến được bố trí cho các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 27, Quốc lộ 28 và tuyến đường động lực Gia Nghĩa - Bảo Lâm. Nguồn ngân sách địa phương điều chỉnh giảm dự kiến phân bổ cho các dự án do xã, phường, đặc khu làm chủ đầu tư đã hoàn thiện thủ tục và đủ điều kiện bố trí vốn trong năm 2026.

Khó khăn lớn nhất hiện nay là hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán của nhiều đoạn tuyến và hạng mục ưu tiên chưa hoàn tất thẩm định, phê duyệt. Hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy mô hoàn chỉnh chưa hoàn thành; nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án của cả 2 tuyến cũng chưa ký kết hợp đồng tín dụng với các tổ chức cho vay.



Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải phát biểu chỉ đạo buổi làm việc

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư xác định rõ trách nhiệm, thời hạn xử lý từng nhóm vướng mắc; tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý, hồ sơ thiết kế và điều kiện tín dụng để sớm triển khai thi công thực chất.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp chặt chẽ với các địa phương đẩy nhanh xác minh nguồn gốc đất, phê duyệt phương án bồi thường, vận động người dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Sở Xây dựng tập trung thẩm định hồ sơ kỹ thuật; các nhà đầu tư phải xây dựng kế hoạch thi công, giải ngân cụ thể, huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị ngay khi có mặt bằng.