Pháp luật Lâm Đồng: Điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại Phường 3 Bảo Lộc Lãnh đạo Phường 3 Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng khiến 1 nam thanh niên bị đâm tử vong. Hiện cơ quan chức năng địa phương đang phối hợp cùng cơ quan Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ xô xát khiến nam thanh niên bị đâm tử vong

Thông tin ban đầu, vụ án mạng nói trên xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 29/7 trên đường Xuân Diệu (thôn Tân Ninh, xã Lộc Châu cũ) nay thuộc Phường 3 Bảo Lộc.

Vào thời điểm trên, ngay trước cổng giáo xứ Đa Minh (thôn Tân Ninh, Phường 3 Bảo Lộc) xảy ra vụ xô xát giữa một nhóm thanh niên. Vụ xô xát khiến một thanh niên bị đâm trọng thương và được chính những thanh niên tham gia vào vụ việc chở xe máy đưa lên Bệnh viện II Lâm Đồng (phường B’Lao) cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện ngay sau đó.

Hình ảnh nhóm thanh niên tham gia vụ xô xát chở nạn nhân đi cấp cứu được camera an ninh của người dân ghi lại

Nạn nhân bị đâm tử vong được xác định là Nguyễn Xuân T. (25 tuổi, ngụ tại thôn 7, xã Đại Lào cũ) nay thuộc Phường 3 Bảo Lộc.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an Phường 3 Bảo Lộc và cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng cơ quan Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh khám nghiệm hiện trường, phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt các nghi can liên quan đến vụ án mạng.

Xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, vụ xô xát xảy ra giữa nhóm thanh niên có khoảng 4 người (bao gồm cả nạn nhân).

Hiện, nguyên nhân vụ án mạng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.