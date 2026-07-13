Thời sự Lâm Đồng đổi mới công tác dân vận, củng cố niềm tin từ cơ sở Công tác dân vận của các cơ quan cấp tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc chủ trì Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2026

Chiều 13/7, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận các cơ quan cấp tỉnh, đánh giá kết quả quý II, 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Huy Thành nêu bật kết quả công tác dân vận trong tình hình mới

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, ngay từ đầu năm, công tác dân vận được triển khai đồng bộ, bám sát chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, nhất là trong bối cảnh tỉnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; đồng thời tham mưu sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng K’Mák đề nghị cả hệ thống chính trị tuyên truyền mạnh mẽ về các giải pháp phòng, chống đuối nước, giảm thiểu thiệt hại do sạt lở

Thực hiện dân chủ ở cơ sở tiếp tục được nâng cao. Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở tỉnh thành lập các đoàn giám sát việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư tại các dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương và Tân Phú - Bảo Lộc.

Qua giám sát, nhiều địa phương thực hiện tốt việc công khai thông tin, đối thoại với người dân, tạo sự đồng thuận trong thu hồi đất, bồi thường và bàn giao mặt bằng; đồng thời kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng nêu một số kết quả tích cực trong công tác dân vận của lực lượng công an

Công tác dân tộc, tôn giáo tiếp tục được triển khai hiệu quả. Các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc, tín đồ tôn giáo phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn an ninh trật tự.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được nhân rộng với nhiều mô hình hiệu quả, phát huy vai trò của người có uy tín, các tổ chức tôn giáo và lực lượng nòng cốt ở cơ sở trong tuyên truyền, vận động Nhân dân.

Đại tá Nguyễn Thanh Quảng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng báo cáo kết quả dân vận trong 6 tháng đầu năm và đề xuất giải pháp

Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước tiếp tục gắn với xây dựng nền hành chính phục vụ. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tăng cường tiếp xúc cử tri, kịp thời tổng hợp, chuyển kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền.

HĐND tỉnh đẩy mạnh hoạt động giám sát, tiếp công dân và ban hành nhiều nghị quyết phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. UBND tỉnh tập trung cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, mở rộng công khai, minh bạch trong quản lý, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia giám sát và phản biện xã hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Phú Nghĩ đề xuất nhiều giải pháp tiếp cận, nâng cao hiệu quả dân vận

MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động chăm lo người nghèo, giám sát, phản biện xã hội và đối thoại với Nhân dân, nhiều vấn đề được giải quyết ngay từ cơ sở.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đẩy mạnh các mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, chuyển đổi số. Tỉnh đoàn phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và phong trào “Bình dân học vụ số”.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Phú Hoàng trao đổi về mô hình hoạt động tổ chức công đoàn

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc ghi nhận và biểu dương những kết quả hệ thống dân vận, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan cấp tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm.

Đồng chí nhấn mạnh, công tác dân vận ngày càng bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số, thực hiện dân chủ ở cơ sở và giải quyết kịp thời những vấn đề Nhân dân quan tâm.

Những kết quả trên tạo nền tảng để hệ thống dân vận tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc đề nghị đổi mới công tác dân vận, tạo đồng thuận từ cơ sở

Phó Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Phúc yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận theo hướng gần dân, sát cơ sở, lấy người dân làm trung tâm phục vụ; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Các đơn vị, địa phương nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, thực hiện tốt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện và đối thoại với Nhân dân.

Đồng thời, tiếp tục nhân rộng các mô hình "Dân vận khéo", "Bình dân học vụ số"; chăm lo công tác dân tộc, tôn giáo và đời sống Nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tăng cường đồng thuận xã hội.