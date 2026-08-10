Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng đổi mới hoạt động Công đoàn, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới Chiều 10/8, đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về tình hình, kết quả triển khai nhiệm vụ chính trị 7 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2027.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh

Các đồng chí: Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tham dự buổi làm việc.

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Phú Hoàng báo cáo tình hình, kết quả triển khai nhiệm vụ chính trị 7 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2027

Hiện nay, LĐLĐ tỉnh trực tiếp quản lý 28 công đoàn xã, phường, đặc khu và 1.050 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở, với tổng số 95.935 đoàn viên.

Trong 7 tháng đầu năm, hoạt động công đoàn từng bước ổn định, phát huy vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Đến nay, 7/10 chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã hoàn thành đạt và vượt mức chỉ tiêu được giao.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đoàn Văn Sự trao đổi tại buổi làm việc

Công tác chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động được triển khai thiết thực, với gần 115.000 lượt đoàn viên, người lao động được thụ hưởng các hoạt động chăm lo, tổng kinh phí hơn 46 tỷ đồng.

Đồng chí Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trao đổi về công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn

Công đoàn các cấp phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật lao động; tham gia 16 cuộc điều tra tai nạn lao động liên ngành; tổ chức đối thoại, thương lượng, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao đổi về việc triển khai công tác công đoàn trong tình hình mới

Tại buổi làm việc, các đại biểu nêu một số khó khăn như địa bàn rộng, nhân lực còn hạn chế trong khi số lượng công đoàn cơ sở và đoàn viên lớn, phân bố không đồng đều; hoạt động của một số công đoàn xã, phường, đặc khu còn hạn chế.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn trao đổi về tình hình nâng cao chất lượng lao động, nâng cao đời sống người lao động

Đơn vị đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công đoàn; rà soát, bố trí nhân sự và điều kiện bảo đảm hoạt động cho công đoàn cấp xã, phường, đặc khu.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đề nghị tổ chức công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; động viên người lao động thi đua lao động, sản xuất, nâng cao năng suất lao động.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Đồng chí Phạm Thị Phúc đề nghị LĐLĐ tỉnh chú trọng phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại khu vực ngoài nhà nước; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng hoạt động các cấp công đoàn.