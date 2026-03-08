Công nghiệp - Xây dựng Lâm Đồng đôn đốc tiến độ 4 dự án giao thông trọng điểm Ngày 3/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh đã kiểm tra thực tế, đôn đốc tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công tại các dự án giao thông trọng điểm, gồm: đường từ thị trấn Tân Minh (cũ) đi Sơn Mỹ; đường tránh ĐT719 và cầu qua sông Dinh; dự án Làm mới đường trục ven biển ĐT719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà và Trục ven biển ĐT719B đoạn Hòn Lan - Tân Hải.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh kiểm tra tiến độ dự án Đường tránh ĐT719 và cầu qua sông Dinh

Đối với dự án Đường từ thị trấn Tân Minh (cũ) đi Sơn Mỹ, đến nay, công tác kiểm kê đạt gần 94%, phê duyệt phương án bồi thường đạt 24,4%, chi trả đạt 16,9%; mặt bằng được bàn giao khoảng 12,7/23,71 km. Khối lượng thi công dự án đạt khoảng 20% giá trị hợp đồng, giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 46,4 tỷ đồng, tương đương 34,1% kế hoạch năm.

Dự án Đường từ thị trấn Tân Minh (cũ) đi Sơn Mỹ

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp chặt chẽ với các địa phương tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; phấn đấu cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn tuyến trong tháng 8/2026. Riêng đoạn qua xã Sơn Mỹ phải hoàn thành trước ngày 15/9/2026.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 cùng các nhà thầu phải xây dựng tiến độ chi tiết, huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công ngay trên các đoạn đã được bàn giao mặt bằng để bù tiến độ và nâng cao tỷ lệ giải ngân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh kiểm tra tiến độ dự án Đường từ thị trấn Tân Minh (cũ) đi Sơn Mỹ

Đối với dự án Đường tránh ĐT719 và cầu qua sông Dinh, công tác bồi thường đã phê duyệt khoảng 95% số hồ sơ, chi trả đạt gần 89%; khoảng 5,57 km mặt bằng đã được bàn giao cho đơn vị thi công.

Khối lượng xây lắp hiện đạt khoảng 29,4% giá trị hợp đồng; giải ngân vốn đầu tư công đạt 31,7 tỷ đồng, tương đương 57,7% kế hoạch năm 2026.

Qua kiểm tra hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu UBND phường La Gi và UBND xã Hàm Tân tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng; đối với các trường hợp không chấp hành phải hoàn thiện hồ sơ xử lý theo đúng quy định.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục tái định cư còn lại. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 đôn đốc nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Dự án Đường tránh ĐT719 và cầu qua sông Dinh

Đối với dự án Trục ven biển ĐT719B đoạn Hòn Lan - Tân Hải, sau khi kiểm tra thực địa và nghe chủ đầu tư báo cáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh ghi nhận công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cơ bản đã hoàn thành, hiện khoảng 98,5% chiều dài tuyến đã được bàn giao.

Dự án còn khoảng 1 ha đất rừng chưa hoàn tất thủ tục chuyển mục đích sử dụng nên khoảng 150 m mặt bằng vẫn chưa được bàn giao. Hiện khối lượng thi công mới đạt khoảng 35,5% giá trị hợp đồng, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 1,2% kế hoạch năm 2026.

Dự án Làm mới đường trục ven biển ĐT719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà

Tại dự án Làm mới đường trục ven biển ĐT719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà, đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đạt khoảng 84,8%; dự án đã thi công đạt khoảng 70% khối lượng hợp đồng, trong đó đoạn từ Quốc lộ 1 đến cầu Suối Nhum dài khoảng 17,8 km đã hoàn thành và đưa vào khai thác.

Hiện vẫn còn khoảng 3,88 km qua khu vực khai thác titan của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường và một hộ dân tại nút giao ĐT719B - ĐT719 chưa bàn giao mặt bằng. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của dự án mới đạt 1,906/28,436 tỷ đồng, tương đương 6,7% kế hoạch năm.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tập trung rà soát toàn bộ tiến độ thực hiện dự án; xây dựng lại kế hoạch thi công theo sơ đồ Gantt với từng hạng mục, từng mốc thời gian và phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân.

Đồng thời, thường xuyên cử cán bộ bám sát hiện trường, trực tiếp đôn đốc, kiểm tra, giám sát nhà thầu để kịp thời xử lý các phát sinh, quyết tâm bù lại phần tiến độ đã chậm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh kiểm tra tiến độ dự án Làm mới đường trục ven biển ĐT719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà

Đối với nhà thầu thi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng để đủ điều kiện giải ngân khối lượng đã hoàn thành; huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị và nguồn lực tài chính nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án số 2 phối hợp với UBND xã Tân Hải và Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tháo gỡ vướng mắc đối với phần diện tích đất rừng để sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công.

Đối với dự án Làm mới đường trục ven biển ĐT719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường khẩn trương hoàn tất các thủ tục đóng cửa mỏ, bàn giao mặt bằng khu vực 1 và khu vực 4 ngay trong tháng 8/2026; UBND xã Tân Thành tiếp tục vận động hộ dân còn lại chấp hành phương án bồi thường, trường hợp cần thiết phải thực hiện các biện pháp theo đúng quy định của pháp luật.

Ban Quản lý dự án số 2 và đơn vị thi công phải chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thiết bị để triển khai ngay khi có mặt bằng, bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm, góp phần nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công và thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông của tỉnh.