Công nghiệp - Xây dựng Lâm Đồng đôn đốc tiến độ quy hoạch hồ Tuyền Lâm Chiều 18/8, UBND tỉnh Lâm Đồng làm việc với các đơn vị liên quan, đôn đốc tiến độ lập Đồ án Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm đến năm 2050.

Quang cảnh buổi làm việc

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo, đến nay, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm đã hoàn thành việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập đồ án; đồng thời tiếp nhận ý tưởng quy hoạch của đơn vị tài trợ và phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai lập đồ án theo nhiệm vụ quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt. Kinh phí thực hiện cũng đã được UBND tỉnh phân bổ, giao bổ sung dự toán.

Thuyết minh chi tiết quy hoạch

Công tác lấy ý kiến đối với dự thảo đồ án được triển khai rộng rãi. Ban Quản lý đã nhận được đầy đủ 15/15 ý kiến của các sở, ngành, địa phương; 22/33 ý kiến của doanh nghiệp và 65/100 ý kiến của người dân. Đồng thời, Ban Quản lý phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý. Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư cũng được tổ chức, qua đó tạo cơ sở hoàn thiện hồ sơ quy hoạch.

Ban Quản lý cũng đã chủ động xin ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời tiếp tục bổ sung hồ sơ theo yêu cầu. Sau khi có ý kiến chính thức của Bộ, Ban Quản lý sẽ tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ và trình thẩm định theo quy định.

Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm Lê Nguyên Hoàng nêu báo cáo tiến độ

Việc đẩy nhanh lập quy hoạch được kỳ vọng tạo cơ sở quan trọng để định hướng phát triển Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm theo hướng đồng bộ, phù hợp với yêu cầu bảo tồn và phát huy giá trị danh lam thắng cảnh; khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh, Đồ án Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm cần tiếp tục được rà soát kỹ lưỡng, hoàn thiện trên cơ sở bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và khả thi trong quá trình triển khai thực hiện.

Trong đó, cần đặc biệt lưu ý sự kết nối, kế thừa giữa quy hoạch đã được phê duyệt trước đây với định hướng quy hoạch mới, tránh chồng chéo, mâu thuẫn và bảo đảm tính liên tục trong quá trình quản lý, phát triển khu du lịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát kỹ các chỉ tiêu sử dụng đất, mật độ xây dựng, tầng cao công trình và các chỉ tiêu quy hoạch có liên quan, bảo đảm phù hợp với quy định, định hướng phát triển chung và tính chất đặc thù của Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Các nội dung đề xuất trong đồ án cần được nghiên cứu trên cơ sở hài hòa giữa yêu cầu phát triển, bảo vệ cảnh quan, môi trường và khai thác hiệu quả các giá trị đặc trưng của khu vực.

Liên quan đến ý tưởng xây dựng cầu cảnh quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn đề nghị đơn vị tư vấn và các cơ quan liên quan cần tính toán kỹ lưỡng cả về yếu tố thẩm mỹ, kiến trúc và yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm công trình khi triển khai không làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu du lịch. Đồng thời, cần xây dựng báo cáo thuyết minh cụ thể, làm rõ sự cần thiết, vị trí, quy mô, phương án thiết kế và hiệu quả khai thác của công trình.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bùi Trường Sơn nêu ý kiến tại buổi làm việc

Đối với việc khai thác không gian mặt nước hồ Tuyền Lâm, cần tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa ý tưởng theo hướng khai thác hợp lý, hiệu quả, tạo điểm nhấn cho không gian cảnh quan và góp phần hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, nhưng phải bảo đảm phù hợp với yêu cầu bảo tồn, bảo vệ cảnh quan và các quy định hiện hành.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đánh giá, công tác lập Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm thời gian qua đã có những tiến triển nhất định. Tuy nhiên, chất lượng đồ án vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu đề ra, do đó các đơn vị cần tiếp tục tập trung rà soát, hoàn thiện với tinh thần khẩn trương, kỹ lưỡng và trách nhiệm cao.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải phát biểu chỉ đạo buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải giao Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm cùng các đơn vị liên quan tiếp tục làm sâu, làm kỹ và chi tiết hơn đối với từng khu vực trong phạm vi quy hoạch; rà soát, cập nhật đầy đủ thông tin, nhất là các nội dung phát sinh, thay đổi để bảo đảm tính đầy đủ, chính xác của đồ án.

Đối với hệ thống bản vẽ, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu phải thể hiện rõ ràng, trực quan, dễ đọc, dễ hiểu, thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị trong quá trình quản lý và tổ chức thực hiện sau khi quy hoạch được phê duyệt. Đặc biệt, đối với những công trình, dự án đang nhận được sự quan tâm, cần thể hiện đầy đủ thông tin trên bản vẽ. Những khu vực có chồng lấn quy hoạch phải được thể hiện rõ ràng trên bản đồ, tránh gây nhầm lẫn cho các đơn vị triển khai thực hiện.

Đối với các khu vực dự kiến thu hút đầu tư, nhất là những khu vực có diện tích đất đề xuất đưa ra ngoài quy hoạch lâm nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu phải tính toán cụ thể, chặt chẽ về diện tích và vị trí, bảo đảm việc điều chỉnh không làm ảnh hưởng đến khả năng kết nối giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và không gian phát triển chung của khu vực. Đồng thời, cần lưu ý đến kế hoạch, tiến độ và phân kỳ đầu tư của từng dự án để có định hướng quy hoạch phù hợp, khả thi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải giao Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm có văn bản báo cáo UBND tỉnh về danh mục các khu đất đề xuất đưa ra ngoài khu vực quy hoạch lâm nghiệp; trong đó phải xác định cụ thể vị trí, diện tích và đánh giá rõ đề xuất chuyển ra ngoài quy hoạch lâm nghiệp có phù hợp hay không, làm cơ sở xem xét, xử lý.

Đơn vị tư vấn lắng nghe các ý kiến của hai Phó Chủ tịch và các sở, ngành

Sở Xây dựng được giao làm đầu mối, chủ trì đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ được giao; đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng hồ sơ, bảo đảm chất lượng “sản phẩm” cuối cùng của đồ án quy hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải cũng giao Sở Tài chính rà soát lại các trách nhiệm, nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của sở, nhất là việc rà soát hiện trạng các dự án trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.