Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng đồng bộ giải pháp chống hàng giả, thúc đẩy tăng trưởng “2 con số” Chiều 13/7, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) tỉnh và ngành công thương.

Quang cảnh hội nghị

Các đồng chí: Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; Nguyễn Bá Út, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại UBND tỉnh và kết nối trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng thuộc Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã kiểm tra 2.065 vụ, phát hiện và xử lý 1.819 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xử phạt hành chính trên 23,8 tỷ đồng, tịch thu hàng hóa vi phạm trị giá hơn 3,2 tỷ đồng và khởi tố 66 vụ với 93 đối tượng.

Ở cấp xã, phường, lực lượng chức năng cũng phát hiện, xử lý 60 vụ vi phạm, xử phạt hơn 155 triệu đồng.

Các đại biểu trao đổi tại hội nghị

Ngành công thương đã tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ theo chương trình công tác, ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,6% so với cùng kỳ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 97.607 tỷ đồng, tăng 17,33%.

Ngành cũng tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án năng lượng trọng điểm, thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, làm rõ những tồn tại, khó khăn và đề xuất các giải pháp thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và toàn ngành công thương trong 6 tháng đầu năm.

Đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, không để hình thành các điểm nóng, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và ổn định thị trường.

“ Ngành công thương cần tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng "2 con số". Đồng thời, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ hạ tầng công nghiệp, năng lượng, khai thác hiệu quả dư địa kinh tế số; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với thị trường. Đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Đồng chí Lê Trọng Yên nhấn mạnh cần đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, cải cách hành chính và chuyển đổi số, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững của tỉnh năm 2026.