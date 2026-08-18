Giáo dục - Đào tạo Lâm Đồng đồng bộ thành công gần 687.000 học bạ số Đến ngày 17/8/2026, ngành giáo dục Lâm Đồng đã phát hành thành công 686.926 học bạ số, đạt 98,8% trong tổng số 695.081 học bạ thuộc phạm vi triển khai, từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu học tập dùng chung trên toàn tỉnh.

Học bạ số bước đột phá trong chuyển đổi số của ngành giáo dục Lâm Đồng

Ông Phan Đức Thái, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, hiện 100% cơ sở giáo dục thuộc phạm vi triển khai đã kết nối, đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu học bạ số của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tỷ lệ đồng bộ thành công đạt 98,8%.

Toàn tỉnh có 1.079 cơ sở giáo dục triển khai học bạ số. Tất cả các cơ sở đều có phần mềm quản lý nhà trường với chức năng tạo lập học bạ số, đã kết nối thử nghiệm thành công và thực hiện đồng bộ chính thức với hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong tổng số 695.081 học sinh thuộc phạm vi phát hành học bạ số, 100% học sinh đã có đầy đủ dữ liệu; 695.081 học bạ được ký số, phê duyệt và gửi lên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đến ngày 17/8/2026, có 686.926 học bạ được phát hành thành công, đạt tỷ lệ 98,8%.

Để đạt kết quả này, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị rà soát, chuẩn hóa dữ liệu trước khi đồng bộ. Sau khi sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông, toàn ngành thống nhất sử dụng nền tảng vnEdu tại địa chỉ csdl.lamdong.edu.vn để triển khai học bạ số, hồ sơ điện tử có ký số và quản lý cơ sở dữ liệu giáo dục.

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Công tác chuẩn bị hạ tầng được triển khai đồng bộ. 100% đơn vị có đủ trang thiết bị, đường truyền và chữ ký số theo quy định; 100% trường học được cấp tài khoản kết nối API với Cơ sở dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hồ sơ giáo viên, học sinh trên cơ sở dữ liệu đã được định danh và thống nhất.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các công ty công nghệ tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ quản lý, giáo viên làm công tác chuyển đổi số và học bạ số; đồng thời duy trì các nhóm hỗ trợ trực tuyến, số điện thoại đường dây nóng và biểu mẫu tiếp nhận vướng mắc, kịp thời hỗ trợ cơ sở giáo dục trong quá trình thực hiện.

Việc triển khai học bạ số góp phần chuẩn hóa, số hóa hồ sơ học tập của học sinh; giảm hồ sơ giấy và khối lượng công việc hành chính; tạo thuận lợi cho công tác quản lý, tra cứu, chuyển trường và thực hiện các thủ tục hành chính liên quan. Kết quả này cũng từng bước hiện thực hóa yêu cầu xây dựng dữ liệu giáo dục “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung”.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình đồng bộ vẫn gặp khó khăn đối với một số trường hợp chưa thể định danh do sai hoặc thay đổi thông tin căn cước công dân, trùng thông tin với địa phương khác, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt và học sinh nước ngoài học tập tại Việt Nam. Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện cũng chưa hỗ trợ đầy đủ học bạ số đối với học sinh khuyết tật.

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Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, ngành tiếp tục rà soát, xử lý các hồ sơ còn lỗi; phối hợp hoàn thiện dữ liệu, hướng tới mục tiêu 100% học bạ của học sinh phổ thông được phát hành trên Cổng học bạ số quốc gia, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, khai thác, tra cứu và giải quyết thủ tục hành chính công.