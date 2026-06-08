Pháp luật - Đời sống Lâm Đồng đồng loạt đóng lối đi tự mở qua đường sắt Việc đóng các lối đi tự mở góp phần phòng ngừa tai nạn, lập lại trật tự hành lang an toàn đường sắt, bảo vệ tính mạng người dân.

Việc xóa lối đi tự mở băng qua đường sắt sẽ góp phần làm giảm nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông

Khẩn trương xóa bỏ các lối đi tự mở nguy hiểm

Tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng dài gần 175 km, giữ vai trò huyết mạch trong vận chuyển hành khách, hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tuy nhiên, cùng với quá trình đô thị hóa và phát triển sản xuất, tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt, hình thành nhiều lối đi tự mở vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

Nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 22 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt trong tình hình mới, các lực lượng chức năng cùng ngành đường sắt và chính quyền địa phương đang đồng loạt triển khai nhiều giải pháp nhằm xóa bỏ các lối đi tự mở, từng bước lập lại trật tự hành lang an toàn đường sắt trên địa bàn.

Hiện toàn tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua địa bàn phía Đông tỉnh Lâm Đồng còn hơn 60 lối đi tự mở. Đây là những vị trí người dân thường xuyên băng qua đường sắt để đi lại, vận chuyển nông sản, máy móc phục vụ sản xuất, trong khi không được đầu tư các công trình bảo đảm an toàn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn.

Lực lượng chức năng khảo sát, đóng các lối đi tự mở

Từ ngày 27/7 - 3/8, Đội Cảnh sát đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh), Phòng Quản lý an toàn đường sắt 3 (Cục Đường sắt Việt Nam, Bộ Xây dựng), Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn cùng chính quyền địa phương đã tổ chức đóng 16 lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn phường Bình Thuận.

Cùng với việc đóng các lối đi tự mở, lực lượng chức năng tiến hành rà soát các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đường sắt để kiến nghị khắc phục; tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường sắt, phối hợp cưỡng chế các trường hợp lấn chiếm, đồng thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi phá hoại công trình đường sắt và điều tra, xử lý các vụ tai nạn theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng đóng lối đi tự mở dẫn vào nhà hộ dân

Ông Nguyễn Đình Đảng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn cho biết, trên tuyến đường sắt Bình Thuận - Phan Thiết hiện có 39 lối đi tự mở, trong đó có nhiều lối đi chỉ phục vụ riêng cho từng hộ dân. Thực tế đã xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm tại các vị trí này.

Theo ông Nguyễn Đình Đảng, mặc dù việc xóa bỏ lối đi tự mở thuộc trách nhiệm của địa phương, song trước nguy cơ tai nạn gia tăng, ngành đường sắt đã chủ động phối hợp với chính quyền để triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm từng bước xóa bỏ các lối đi tự mở, bảo đảm an toàn chạy tàu. Trước mắt, đơn vị sẽ phối hợp tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận với chủ trương của ngành chức năng về đóng lối đi tự mở.

Từ nay đến cuối năm, lực lượng chức năng phấn đấu xóa thêm từ 11 - 16 lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Bình Thuận - Phan Thiết, tiến tới xóa bỏ toàn bộ theo kế hoạch.

Hướng tới xóa bỏ toàn bộ lối đi tự mở

Ông Lê Văn Quyết, Trưởng Phòng Quản lý an toàn đường sắt 3, Cục Đường sắt Việt Nam cho biết, sau khi Chỉ thị số 22 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành, UBND tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể.

Các cơ quan chức năng, ngành đường sắt và chính quyền địa phương đang phối hợp tuyên truyền, vận động người dân, đồng thời, xây dựng các tuyến đường gom, đường song hành để thay thế các lối đi tự mở.

Lực lượng chức năng xóa lối đi tự mở băng qua đường sắt trên địa bàn phường Bình Thuận

Theo đó, thay vì nhiều lối đi cắt ngang đường sắt, người dân sẽ được tổ chức lưu thông qua các tuyến đường song hành và tập trung về một điểm giao cắt hợp pháp, góp phần giảm đáng kể nguy cơ tai nạn.

“ Từ nay đến cuối năm, các đơn vị sẽ hoàn thành việc xử lý 11 lối đi tự mở trên tuyến Bình Thuận - Phan Thiết. Những năm tiếp theo lực lượng chức năng sẽ tiếp tục triển khai theo kế hoạch của UBND tỉnh, phấn đấu xóa bỏ toàn bộ lối đi tự mở trên địa bàn theo đúng lộ trình của Chính phủ. Ông Lê Văn Quyết, Trưởng Phòng Quản lý an toàn đường sắt 3, Cục Đường sắt Việt Nam

Trung tá Hồ Giáp Tý, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường sắt số 2, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, thời gian qua đơn vị đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương rà soát toàn bộ các lối đi tự mở trên tuyến. Đối với những vị trí có điều kiện thay thế sẽ tiến hành xóa bỏ ngay; đồng thời xây dựng hàng rào, đường gom và tổ chức lại giao thông để người dân di chuyển tập trung qua các điểm giao cắt hợp pháp.

Theo Thiếu tá Hồ Giáp Tý, tuyến đường sắt qua phía Đông tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt là tuyến nhánh Bình Thuận - Phan Thiết, là khu vực còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao. Vì vậy, việc triển khai đồng bộ các giải pháp đóng lối đi tự mở, kết hợp tuyên truyền nâng cao ý thức người dân và tăng cường quản lý hành lang an toàn đường sắt sẽ góp phần quan trọng kéo giảm tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân cũng như hoạt động vận tải đường sắt trên địa bàn.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp này không chỉ lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường sắt mà còn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông. Qua đó, giảm thiểu nguy cơ tai nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, đồng thời xây dựng hệ thống đường sắt an toàn, thông suốt, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.