Pháp luật - Đời sống Lâm Đồng: Đồng loạt ra quân cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm Trong đợt cao điểm, lực lượng Công an toàn tỉnh Lâm Đồng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; đấu tranh mạnh với các loại tội phạm hình sự, ma túy, cờ bạc, tín dụng đen, vi phạm trật tự đô thị, trật tự giao thông… nhằm tạo chuyển biến tích cực về an ninh trật tự, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân.

Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ ra quân thực hiện cao điểm tại Công an phường Phan Thiết

Sau khi triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, lực lượng Công an đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều chủ trương, biện pháp công tác, qua đó giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự, góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Công an Đặc khu Phú Quý ra quân thực hiện cao điểm

Công an đặc khu Phú Quý diễu hành qua các tuyến đường để tuyên truyền cho người dân biết về đợt cao điểm

Thời gian tới, là thời điểm diễn ra Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Theo dự báo tình hình an ninh, trật tự sẽ tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, nhất là các hoạt động chống phá, xuyên tạc về Đại hội, về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch. Các loại tội phạm sẽ lợi dụng để tăng cường các hoạt động phạm tội với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, kín kẽ, manh động hơn.

Cùng với đó, các vấn đề liên quan đến tai nạn giao thông, cháy nổ vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra các vụ gây hậu quả rất nghiêm trọng về người và tài sản… Do đó cần phải đặt ra yêu cầu cao hơn, nặng nề hơn trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Công an phường Bình Thuận triển khai cao điểm

Trước tình hình đó, Công an tỉnh đã mở Đợt Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT Đại hội đảng các cấp và kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước trên địa bàn toàn tỉnh. Đợt cao điểm sẽ diễn ra từ 8 giờ ngày 1/8/2025 đến hết ngày 15/9/2025.

Công an xã Đồng Kho tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm

Công an xã Đồng Kho triển khai thực hiện cao điểm

Để triển khai thực hiện đợt cao điểm một cách thống nhất, đồng bộ và hiệu quả, Công an các đơn vị, địa phương sẽ bám sát nội dung, nhiệm vụ được giao để tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp ra quân tấn công, trấn áp mạnh mẽ, quyết liệt, “đánh đúng, đánh trúng, đánh mạnh” các loại tội phạm, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Công an phường Phước Hội triển khai cao điểm

Công an các địa phương cũng sẽ tập trung tối đa nguồn lực về lực lượng, phương tiện ra quân triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các loại tội phạm trên các lĩnh vực hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, công nghệ cao…

Trong đó, chủ động nắm chắc, phân tích, đánh giá sát, dự báo đúng diễn biến, tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở... để kịp thời xử lý, giải quyết triệt để, căn cơ, bền vững các yếu tố là nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm; tập trung vào các loại tội phạm hoạt động theo ổ, nhóm; hoạt động lưu động; tội phạm về xâm phạm sở hữu, “tín dụng đen”; tội phạm và vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; triệt phá các điểm, tụ điểm, ổ nhóm phức tạp về ma túy, cờ bạc, lừa đảo - kể cả trên đời thực và trên không gian mạng...

Công an tỉnh Lâm Đồng quyết tâm thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm với mục tiêu quan trọng nhất là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn trước, trong và sau thời điểm diễn ra Đại hội đảng các cấp và các ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước trong thời gian tới.