Xây dựng Đảng Lâm Đồng dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV Sáng 29/7, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trường Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng dự hội nghị

Đồng chí Trương Thị Mai, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự hội nghị tại Lâm Đồng

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu trong cả nước. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy Lâm Đồng có các đồng chí: Trương Thị Mai, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung dự hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ dự hội nghị

Tham dự tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đang sinh sống trên địa bàn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; đại biểu Quốc hội chuyên trách, lãnh đạo HĐND tỉnh, Báo cáo viên Tỉnh ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh cùng đại diện nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc và Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng dự hội nghị

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 486 điểm cầu thuộc Đảng ủy UBND tỉnh, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và tất cả các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh, với 23.550 đại biểu tham gia. Thành phần tại các điểm cầu cơ sở gồm cán bộ, đảng viên, bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp, trường học, bảo đảm việc học tập, quán triệt nghị quyết được triển khai đồng bộ, sâu rộng.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Lâm Đồng dự hội nghị

Theo chương trình, hội nghị diễn ra trong buổi sáng với 9 chuyên đề trọng tâm, tập trung vào các nội dung lớn của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV.

Trong đó, chuyên đề về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam làm rõ quan điểm, mục tiêu và các giải pháp chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Chuyên đề về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh đề cập định hướng phát huy tiềm năng kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy Lâm Đồng

Bên cạnh đó, các đại biểu sẽ được nghiên cứu chuyên đề về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển và Chiến lược an ninh quốc gia, nhấn mạnh yêu cầu giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển nhanh và bền vững.

Hội nghị cũng dành thời lượng quán triệt các nội dung về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới; tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp; sửa đổi, bổ sung Quy định số 20-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng và Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Quang cảnh điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy Lâm Đồng

Đông đảo cán bộ, công chức, viên chức thuộc Đảng ủy UBND tỉnh dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV qua hình thức trực tuyến

Lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng tham gia học tập, nghe quán triệt nghị quyết

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh học tập, nghe quán triệt nghị quyết

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tham dự hội nghị

Cán bộ, đảng viên xã biên giới Tuy Đức tham gia học tập nghị quyết

Cán bộ, đảng viên xã Cát Tiên tham gia học tập nghị quyết

Cán bộ, đảng viên phường Nam Gia Nghĩa tham gia học tập nghị quyết

Cán bộ, đảng viên xã Đức Lập tham gia học tập nghị quyết

Cán bộ, đảng viên phường Đông Gia Nghĩa tham gia học tập nghị quyết

Cán bộ, đảng viên xã Đạ Tẻh tham gia học tập nghị quyết

Cán bộ, đảng viên xã Đam Rông 2 tham gia học tập nghị quyết