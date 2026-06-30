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    Chính trị

    Lâm Đồng dự Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

    Hoàng Sa 30/06/2026 10:05

    Sáng 30/6, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị.

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    Các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy tham dự hội nghị

    Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến khoảng 35.000 điểm cầu trên cả nước.

    Tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng, tham dự hội nghị có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

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    Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự hội nghị

    Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo cán bộ, đảng viên tại các điểm cầu trong toàn tỉnh.

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    Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị

    Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu cấp tỉnh đến các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh và các điểm cầu cấp cơ sở đủ điều kiện trên địa bàn.

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    Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự hội nghị

    Tại hội nghị, các đại biểu đã xem phóng sự 40 năm thu hút đầu tư nước ngoài, khái quát chặng đường hình thành, phát triển và những đóng góp quan trọng của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

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    Đại diện lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tham dự hội nghị

    Nội dung trọng tâm của hội nghị là quán triệt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ truyền đạt.

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    Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hội trường UBND tỉnh Lâm Đồng

    Các đại biểu cũng nghe nhiều tham luận của lãnh đạo các địa phương, bộ, ngành về các giải pháp thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao gắn với phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ khoa học - công nghệ, nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thu hút đầu tư gắn với phát triển khu thương mại tự do; hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại để đón đầu xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu; thu hút các dự án FDI trong lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, điện tử và nghiên cứu - phát triển.

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    Các đại biểu tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW tại điểm cầu Hội trường UBND tỉnh Lâm Đồng

    Bên cạnh đó, hội nghị lắng nghe tham luận của đại diện một số doanh nghiệp và quỹ đầu tư đang hoạt động tại Việt Nam về kinh nghiệm đầu tư, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước nhằm nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

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    Các đại biểu tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW tại điểm cầu Hội trường Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh

    Hội nghị được tổ chức nhằm giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên thống nhất nhận thức và hành động, nắm vững những nội dung cốt lõi, điểm mới và các nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết số 10-NQ/TW.

    Đảng ủy xã Cát Tiên tham gia nghiên cứu học tập, quán triệt thực hiện nghị quyết
    Đảng ủy xã Cát Tiên tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện nghị quyết

    Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị sẽ cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với thực tiễn, bảo đảm nghị quyết được triển khai đồng bộ, thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở. Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo và quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

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    Cán bộ, đảng viên xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc. Ảnh: Lê Phước
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    Cán bộ, đảng viên xã Nam Dong, tỉnh Lâm Đồng tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc. Ảnh: Lê Phướccan-bo-chien-si-cong-an-tinh-lam-dong-tham-gia-nghien-cuu-hoc-tap-quan-triet-thuc-hien-nghi-quyet-3-(1).jpg
    Cán bộ, chiến sĩ, Công an tỉnh Lâm Đồng tham gia nghiên cứu học tập, quán triệt thực hiện nghị quyết. Ảnh: Hữu Luân
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    Cán bộ, viên chức, người lao động Báo và PTTH Lâm Đồng tham dự hội nghị tại điểm cầu cơ sở Đà Lạt. Ảnh: Tuấn Hương
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    Cán bộ, viên chức, người lao động Báo và PTTH Lâm Đồng cơ sở Đà Lạt dự hội nghị. Ảnh: Tuấn Hương
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    Cán bộ, viên chức, người lao động Báo và PTTH Lâm Đồng cơ sở Phú Thủy tham dự hội nghi. Ảnh: Hữu Phúc
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    Cán bộ, viên chức, người lao động Báo và PTTH Lâm Đồng cơ sở Bắc Gia Nghĩa tham dự hội nghị. Ảnh: Tô Hiệu
    Quà
    Cán bộ, đảng viên phường Xuân Hương - Đà Lạt tham dự học nghị quyết. Ảnh: Diễm Thương
    Xã Đam Rông 2 tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết
    Xã Đam Rông 2 tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết
    Xã Đam Rông 3 tham ham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
    Xã Đam Rông 3 tham ham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
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    Đảng ủy xã Phan Rí Cửa tham gia nghiên cứu học tập, quán triệt thực hiện nghị quyết. Ảnh: Hữu Luân
    Cán bộ, đảng viên xã biên giới Tuy Đức tham gia nghiên cứu, học tập nghị quyết
    Cán bộ, đảng viên xã biên giới Tuy Đức tham gia nghiên cứu, học tập nghị quyết. Ảnh: Đặng Hiền
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    Đảng ủy xã biên giới Tuy Đức tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện nghị quyết. Ảnh: Đặng Hiền
    Hoàng Sa Hoàng Sa

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              Lâm Đồng dự Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
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