Thời sự Lâm Đồng dự hội nghị triển khai Nghị quyết về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói Ngày 4/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP ngày 31/7/2026 của Chính phủ quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Hội nghị do đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Bộ và kết nối trực tuyến tới khoảng 1.000 điểm cầu trên cả nước.

Đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Vũ Đình Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng

Tại điểm cầu Lâm Đồng, tham dự hội nghị có đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng; ông Vũ Đình Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tỉnh Lâm Đồng tham dự hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã giới thiệu những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP, trong đó có công tác mở cửa thị trường xuất khẩu nông sản, yêu cầu của các nước nhập khẩu đối với sản phẩm có nguồn gốc thực vật và kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết.

Đại diện Cục Chuyển đổi số hướng dẫn quy trình thực hiện thủ tục hành chính, cấp lại mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói trên môi trường điện tử.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP, việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói sẽ được thực hiện toàn trình trên môi trường mạng theo nguyên tắc tổ chức, cá nhân tự kê khai, tự chịu trách nhiệm; đồng thời giảm thời gian, chi phí tuân thủ và không phát sinh thủ tục hành chính mới.

Ông Vũ Đình Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP trên địa bàn tại hội nghị

Nghị quyết cũng quy định chỉ thực hiện tiền kiểm đối với trường hợp nước nhập khẩu có yêu cầu, các trường hợp còn lại áp dụng cơ chế hậu kiểm. Đây được đánh giá là bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính của ngành nông nghiệp.

Các đại biểu tham dự hội nghị triển khai Nghị quyết về đơn giản hóa thủ tục cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói tại điểm cầu Lâm Đồng

Đối với Lâm Đồng - địa phương có diện tích sản xuất nông nghiệp lớn, nhiều vùng chuyên canh rau, hoa, cà phê và cây ăn quả phục vụ xuất khẩu - việc triển khai Nghị quyết số 36 được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi đáng kể cho nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trong quá trình đăng ký, duy trì mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói.

Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 133 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia thu mua sầu riêng phục vụ nhu cầu xuất khẩu và tiêu thụ trong nước

Việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, đẩy mạnh số hóa và tăng cường phân cấp cho cấp xã được xem là “đường xanh” cho nông sản xuất khẩu, góp phần giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển nông nghiệp hiện đại, minh bạch, đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế.