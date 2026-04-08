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    Giáo dục - Đào tạo

    Lâm Đồng dự kiến giảm hơn 1.000 cán bộ quản lý sau sắp xếp cơ sở giáo dục

    Dương Phong 04/08/2026 15:52

    Thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục công lập, tỉnh Lâm Đồng dự kiến giảm khoảng 1.800 cán bộ quản lý và nhân viên trường học, trong đó có hơn 1.000 cán bộ quản lý.

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    Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, việc sắp xếp cơ sở giáo dục công lập phải bảo đảm tính khả thi về đội ngũ, tổ chức hoạt động chuyên môn (Ảnh minh họa)

    Ngày 4/8, ông Lương Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng cho biết đã trình UBND tỉnh Phương án tổng thể về sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên công lập trên địa bàn.

    Tỉnh Lâm Đồng hiện có hơn 1.450 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên công lập. Thực hiện sắp xếp các đơn vị giáo dục, tỉnh Lâm Đồng dự kiến giảm khoảng 1.811 cán bộ quản lý và nhân viên (trong đó, có 1.067 cán bộ quản lý và 744 nhân viên).

    Đối với các nhân sự không được sắp xếp, Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các xã, phường, đặc khu triển khai thực hiện bố trí theo hướng dẫn của UBND tỉnh và các quy định của Trung ương.

    Ông Lương Văn Hà cho biết, quá trình sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, tỉnh Lâm Đồng xác định bảo đảm hoạt động dạy và học ổn định, liên tục, không làm ảnh hưởng đến hoạt động học tập của học sinh.

    Việc sắp xếp mạng lưới trường học phải được thực hiện theo hướng phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn, đồng thời bảo đảm tính khả thi về đội ngũ, tổ chức hoạt động chuyên môn, cơ sở vật chất và khoảng cách đi lại của học sinh.

    Quá trình thực hiện việc sắp xếp, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng sẽ tập trung chỉ đạo rà soát quy mô học sinh, số lớp, địa bàn cư trú, khoảng cách và điều kiện đi lại, cơ sở vật chất của từng cơ sở giáo dục để tổ chức lại trường, lớp phù hợp.

    Đối với các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, địa bàn có điều kiện giao thông khó khăn hoặc khoảng cách giữa các cơ sở giáo dục lớn, việc sắp xếp được xem xét thận trọng, phù hợp thực tế, bảo đảm học sinh được đến trường thuận lợi và không làm phát sinh những khó khăn mới, ảnh hưởng đến việc học tập.

    Dương Phong Dương Phong

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      Giáo dục - Đào tạo
      Lâm Đồng dự kiến giảm hơn 1.000 cán bộ quản lý sau sắp xếp cơ sở giáo dục
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