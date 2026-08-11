Dòng chảy thông tin Lâm Đồng dự kiến xây dựng 11 trạm dừng, nghỉ trên Quốc lộ 28B Ngày 11/8, Sở Xây dựng cùng chính quyền các xã Lương Sơn, Phan Sơn và Tà Hine khảo sát các vị trí dự kiến xây dựng trạm dừng nghỉ trên Quốc lộ 28B, nhằm bảo đảm an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu của người dân, du khách và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Đức Minh Tiến (bìa trái) và Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bùi Trường Sơn (giữa) cùng lãnh đạo xã Phan Sơn khảo sát một vị trí dự kiến đặt trạm dừng, nghỉ ven Quốc lộ 28B bên hồ Sông Lũy

Qua khảo sát, có 11 vị trí được dự kiến sẽ đầu tư xây dựng trạm dừng, nghỉ trên Quốc lộ 28B. Trong đó, đoạn qua xã Lương Sơn có 3 vị trí, xã Tà Hine 2 vị trí và xã Phan Sơn có 6 vị trí.

Riêng tại xã Phan Sơn, nhiều vị trí dự kiến đặt trạm dừng, nghỉ được ưu tiên bố trí trên khu vực đỉnh đèo Đại Ninh và ven hồ Sông Lũy. Đây được đánh giá là những vị trí có cảnh quan thơ mộng, thuận lợi để hình thành các điểm dừng chân phục vụ người dân địa phương và du khách.

Một trạm dừng chân hiện hữu ở vị trí dự kiến sẽ quy hoạch, xây dựng trạm dừng, nghỉ quy mô lớn trên đèo Đại Ninh

Theo phương án khảo sát, diện tích mỗi vị trí dự kiến bố trí trạm dừng, nghỉ dao động từ 500m² đến 5.000m². Một số vị trí hiện đã hình thành các điểm dừng chân và đang hoạt động ổn định.

Các vị trí được lựa chọn đặt trạm dừng, nghỉ đều đã được chính quyền địa phương nghiên cứu, xem xét kỹ, bảo đảm không chồng lấn diện tích đất thuộc quy hoạch 3 loại rừng, ưu tiên đất do Nhà nước quản lý và nằm ngoài hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Nếu được đầu tư bài bản, các trạm dừng, nghỉ không chỉ đáp ứng nhu cầu ăn uống, nghỉ ngơi, bảo đảm an toàn mà còn có thể trở thành những điểm tham quan, trải nghiệm ấn tượng, qua đó góp phần kích cầu du lịch và tạo thêm sinh kế cho người dân địa phương.

Một vị trí dự kiến đặt trạm dừng, nghỉ giáp ranh 2 xã Phan Sơn và Tà Hine

Được biết, Quốc lộ 28B dài gần 70 km, là tuyến đường huyết mạch kết nối khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng với khu vực phía Đông, đồng thời giao với cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Hiện một số đoạn tuyến đang được nâng cấp, mở rộng và cơ bản hoàn thành, trong khi lưu lượng phương tiện qua lại mỗi ngày khá lớn.

Tuy nhiên, dọc Quốc lộ 28B, đặc biệt khu vực đèo Đại Ninh (xã Phan Sơn) xuất hiện nhiều điểm dừng chân tự phát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Vì vâỵ, việc nghiên cứu quy hoạch, đầu tư các trạm dừng, nghỉ theo hướng tập trung, bài bản được kỳ vọng sẽ từng bước khắc phục tình trạng này, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên Quốc lộ 28B.

Phương tiện di chuyển đông đúc trên Quốc lộ 28B, đoạn qua đèo Đại Ninh

Không chỉ vậy, hệ thống trạm dừng, nghỉ được tổ chức hợp lý còn tạo nên những điểm kết nối du lịch, dịch vụ và thương mại. Qua đó, tiềm năng được khai phá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương có tuyến Quốc lộ 28B đi qua.