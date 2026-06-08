Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng dự phiên họp Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia Sáng 6/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia chủ trì Phiên họp thường kỳ lần thứ hai năm 2026 của Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu Ban Chỉ đạo An ninh mạng tỉnh tham dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Phiên họp được truyền trực tuyến đến các điểm cầu ở 34 tỉnh, thành phố.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu Ban Chỉ đạo An ninh mạng tỉnh dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu Ban Chỉ đạo An ninh mạng tỉnh dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo đã tập trung triển khai các nhiệm vụ theo chương trình công tác, trong đó, nhiều nội dung quan trọng được các bộ, ngành, địa phương tích cực thực hiện. Thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo An ninh mạng Quốc gia tại Phiên họp thứ nhất, đến nay, đã có 3 nhiệm vụ trọng tâm đã hoàn thành, 19 nhiệm vụ đã được phân công, giao cho các bộ, ngành, địa phương triển khai theo đúng lộ trình.

Công tác hoàn thiện cơ chế phối hợp, chế độ thông tin, báo cáo; rà soát, củng cố các quy định về bảo đảm an ninh mạng; phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin và tham mưu Chính phủ các đề án quan trọng tiếp tục được đẩy mạnh.

Các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Lực lượng chuyên trách của Bộ Công an đã tăng cường đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng. Qua đó, đã điều tra, khám phá 598 vụ án, khởi tố 2.517 bị can về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng; khởi tố 122 vụ án với 222 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và làm trong sạch môi trường số.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng tập trung phân tích những vấn đề mới đặt ra đối với công tác bảo đảm an ninh mạng quốc gia. Trong đó, chủ quyền dữ liệu đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; không gian mạng tiếp tục trở thành địa bàn cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia.

Cùng với đó, sự phát triển nhanh của các công nghệ đột phá, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, đang làm thay đổi cấu trúc và phương thức bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia.

Các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Trên cơ sở đánh giá tình hình, Ban Chỉ đạo thống nhất đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng về bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu; hoàn thiện thể chế, chính sách và pháp luật về an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh công nghệ chiến lược và an ninh nhận thức; xây dựng Đề án "Mạng chủ quyền quốc gia VNet"; nghiên cứu, tham mưu các chủ trương, chính sách về an ninh trí tuệ nhân tạo quốc gia...

Ban Chỉ đạo cũng xác định tập trung xây dựng các khung kiến trúc, tiêu chuẩn và bộ chỉ số quốc gia về bảo đảm an ninh mạng; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm mạng, gián điệp mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, công nghiệp an ninh mạng và mở rộng hợp tác quốc tế theo hướng trọng tâm, trọng điểm.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia phát biểu tại phiên họp



Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia đánh giá, công tác bảo đảm an ninh mạng quốc gia đã đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các mặt công tác. Hệ thống chỉ đạo, điều hành tiếp tục được kiện toàn; thể chế từng bước được hoàn thiện; năng lực giám sát, cảnh báo, ứng cứu sự cố và bảo vệ các hệ thống thông tin trọng yếu được nâng lên.

Công tác đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo trực tuyến, mua bán dữ liệu cá nhân và xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn cho phát triển kinh tế số và chuyển đổi số.

Các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như: nhận thức của một số cơ quan, đơn vị về công tác bảo đảm an ninh mạng chưa đầy đủ; còn tình trạng chủ quan, khoán trắng trách nhiệm cho lực lượng chuyên trách; việc đầu tư cho an ninh mạng chưa tương xứng với yêu cầu; cơ chế phối hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành còn thiếu đồng bộ; nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh công nghệ số và trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh.

Các đồng chí thành viên Tiểu Ban Chỉ đạo An ninh mạng tỉnh tham dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt quan điểm bảo đảm an ninh mạng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, gắn chặt với việc triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

“ Các cơ quan cần khẩn trương hoàn thiện thể chế, xây dựng bộ chỉ số đánh giá an ninh mạng, nâng cao năng lực bảo vệ các hệ thống thông tin trọng yếu, tăng cường kiểm tra, khắc phục các lỗ hổng bảo mật; đồng thời, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực và ứng dụng các công nghệ mới trong công tác bảo đảm an ninh mạng. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

Các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng giao Bộ Công an chủ trì phối hợp với các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện các dự án luật, nghị định và cơ chế phối hợp; xây dựng khung bảo đảm an ninh trí tuệ nhân tạo quốc gia; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tội phạm trên không gian mạng. Ngân hàng Nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành liên quan được yêu cầu tăng cường chia sẻ dữ liệu, hoàn thiện cơ chế bảo vệ giao dịch điện tử, quản lý thuê bao viễn thông, bảo đảm nguồn lực cho công tác an ninh mạng và phát triển các sản phẩm an ninh mạng trong nước.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tin tưởng rằng, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu quốc gia sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó, góp phần xây dựng nền tảng số an toàn, phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.