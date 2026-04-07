Chính trị Lâm Đồng dự phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương Sáng 4/7, tại Hà Nội, Chính phủ tổ chức Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng và đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng trưởng GRDP bình quân của khối 34 địa phương đạt khoảng 8,82%, thấp hơn kịch bản 6 tháng (9,68%). Trong đó, 30/34 địa phương chưa đạt kịch bản, 7 địa phương đạt mức tăng trưởng từ hai con số trở lên. Thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 56,7% dự toán năm. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt khoảng 24,81 tỷ USD, tăng 34,9% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 24,9% kế hoạch, cao hơn bình quân chung cả nước.

Quang cảnh điểm cầu tại tỉnh Lâm Đồng

Sản xuất công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) quý II ước tăng 11,2% so với cùng kỳ, tăng 10,8% tính chung 6 tháng. Đây là mức cao nhất trong 7 năm gần đây. Giá trị tăng thêm công nghiệp chế biến, chế tạo 6 tháng tăng 10,23%, đạt mức hai con số.

Khu vực dịch vụ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý II tăng 13,9% so với cùng kỳ. Hoạt động du lịch bước vào mùa cao điểm hè và tăng trưởng cao. Khách quốc tế đến Việt Nam 6 tháng đạt gần 12,3 triệu lượt, tăng gần 15% so với cùng kỳ. Đây là mức cao nhất trong cùng kỳ nhiều năm, đạt 49,2% kế hoạch năm.

Các đại biểu tham dự điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Theo đánh giá, dù tăng trưởng GDP quý II cao nhất từ trước tới nay, nhưng 6 tháng vẫn thấp hơn 1,52% so với mục tiêu (9,7%), tạo áp lực lớn lên những tháng cuối năm để tăng trưởng 2 con số. Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên, tăng trưởng 6 tháng cuối năm cần đạt khoảng 11,7%.

Tại Hội nghị, các bộ, ngành, địa phương tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và quý II/2026; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2026.

Hội nghị cũng đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, mặc dù tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, Việt Nam vẫn giữ vững đà tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt khoảng 8,18%, nhiều địa phương tăng trưởng hai con số; thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 62% dự toán; lạm phát được kiểm soát; môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ trong hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật được triển khai khẩn trương, góp phần tạo động lực mới cho phát triển.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư chỉ rõ những hạn chế cần sớm khắc phục như tăng trưởng giữa các địa phương chưa đồng đều, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ở một số nơi còn chậm, nhiều dự án kéo dài gây lãng phí nguồn lực.

Đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không còn ở thể chế mà là khâu tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách. Cùng một chủ trương, chính sách nhưng kết quả triển khai giữa các địa phương còn khác nhau, đòi hỏi nâng cao hơn nữa trách nhiệm, năng lực điều hành và hiệu quả thực thi của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, nhất là người đứng đầu.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Về nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; xây dựng chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả.

Đồng chí Tổng Bí thư yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn để đưa các dự án tồn đọng vào triển khai, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, điều hành và kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng triển khai hiệu quả.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia, tạo môi trường ổn định cho phát triển.

Khẳng định mục tiêu và định hướng đã rõ, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.