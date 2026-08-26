Quốc phòng - An ninh Lâm Đồng dự tổng kết thi hành pháp luật về quốc phòng Sáng 26/8, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết thi hành Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc và Đại tá Lê Trúc Lâm, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng

Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng, dự hội nghị có Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo tổng kết việc thi hành 3 luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời tham gia tham luận, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra một số vướng mắc và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh dự hội nghị

Qua tổng kết cho thấy, Luật Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh cùng hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành đã cụ thể hóa quan điểm, chủ trương của Đảng.

Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, củng cố lực lượng dân quân tự vệ và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng, an ninh.

Lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh dự hội nghị

Quân khu 7 và các địa phương đã chú trọng kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân. Công tác chính sách hậu phương Quân đội, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và chăm lo người có công được triển khai hiệu quả.

Từ năm 2019 đến nay, Quân khu và các địa phương đã chăm lo hơn 5.000 thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng; xây dựng hơn 1.500 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh dự hội nghị

Lực lượng vũ trang Quân khu 7 được xây dựng theo hướng tinh, gọn, mạnh, có cơ cấu, biên chế phù hợp. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, bảo đảm cả số lượng và chất lượng. Lực lượng dự bị động viên được xây dựng đạt 100%, diễn tập khu vực phòng thủ các cấp đạt 100%.

Đại diện Công an tỉnh và Phòng Tham mưu (Bộ CHQS tỉnh) dự hội nghị

Quân khu 7 đã xây dựng, củng cố và duy trì hoạt động hiệu quả 72 chốt dân quân thường trực biên giới đất liền gắn với 72 đồn, 72 trạm biên phòng và 59 điểm dân cư liền kề. Mô hình này góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn biên giới.

Đại diện các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh dự hội nghị

Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được triển khai đồng bộ tại 2.095 trường học, với hơn 12 triệu lượt học sinh được giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh. Quân khu và các địa phương tổ chức 354 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho gần 37.000 người là già làng, trưởng họ tộc, chức sắc, chức việc.

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng Nguyễn Văn Hải đã tham luận về kinh nghiệm xây dựng các chuyên mục, chuyên đề, phóng sự về quốc phòng toàn dân và đổi mới phương thức tuyên truyền trên nền tảng số, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến và thực hiện các quy định của pháp luật về quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh.

Phó Giám đốc Báo và Phát Thanh, Truyền hình Lâm Đồng Nguyễn Văn Hải tham luận tại hội nghị

Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng) Lê Hồng Lợi tham luận về hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn đặc khu.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 biểu dương những kết quả đạt được trong triển khai, thi hành 3 luật. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự các cấp tiếp tục quán triệt, nắm vững phương hướng, mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ, kiên quyết đấu tranh giữ vững độc lập, chủ quyền, an ninh biên giới trên địa bàn Quân khu.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng

Trung tướng Lê Xuân Thế chỉ đạo tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ quân khu, tỉnh, thành phố; xây dựng cấp xã vừa là nền tảng, vừa là khu vực phòng thủ; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo quy mô mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, gắn nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội.

Tư lệnh Quân khu 7 cũng yêu cầu thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh, tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.