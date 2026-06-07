Kinh tế Lâm Đồng dùng AI "soi" tiến độ giải ngân từng dự án theo thời gian thực Giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp, ngành, các địa phương ở Lâm Đồng tập trung chỉ đạo trong thời gian qua. Trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, Lâm Đồng đã đồng bộ triển khai nhiều giải pháp về điều hành, trong đó có việc tăng cường ứng dụng dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao hiệu quả theo dõi, phân tích và xử lý các điểm nghẽn trong quá trình giải ngân.

Theo dõi tiến độ từng dự án theo thời gian thực

Dự án Đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê (giai đoạn 2) đang có tiến độ rất chậm, một phần do vướng giải phóng mặt bằng (Ảnh: Nguyễn Lương)

Ngày 18/5, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh mới đạt 6%. Hơn 40 ngày sau, đến ngày 30/6, con số này đã vượt 53.13%. Kết quả trên cho thấy sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh và việc triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với từng dự án trong quá trình tổ chức thực hiện. Trong công tác điều hành, tỉnh đã đưa vào ứng dụng dữ liệu thời gian thực và trí tuệ nhân tạo (AI) để theo dõi, phân tích tiến độ giải ngân, qua đó kịp thời nhận diện các điểm nghẽn và hỗ trợ xử lý.

Theo đó, UBND tỉnh đã xây dựng một hệ thống theo dõi nội bộ hoạt động trên nền tảng dữ liệu thời gian thực. Hệ thống liên tục cập nhật tiến độ giải ngân, tình trạng xử lý thủ tục và những vướng mắc của từng dự án, giúp lãnh đạo tỉnh có thêm công cụ để theo dõi, chỉ đạo và đôn đốc ngay khi phát sinh vấn đề.

Trước đây, việc theo dõi tiến độ giải ngân chủ yếu dựa trên các báo cáo định kỳ. Khi số liệu đến lãnh đạo, nhiều thông tin đã chậm so với diễn biến thực tế từ vài ngày đến vài tuần. Có những dự án vướng giải phóng mặt bằng hoặc thủ tục đầu tư từ đầu tháng nhưng đến cuối tháng mới được tổng hợp, khiến việc chỉ đạo tháo gỡ bị kéo dài.

Hiện trạng dự án Trục ven biển ĐT719B đoạn Hòn Lan - Tân Hải (Ảnh: Hữu Phúc)

Hệ thống dữ liệu giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh được xây dựng nhằm khắc phục khoản trễ này. Nguồn dữ liệu được lấy từ số liệu thanh toán của Kho bạc Nhà nước và cập nhật theo thời gian thực. Trên nền dữ liệu đó, hệ thống ứng dụng AI để phân tích tiến độ thực hiện và giải ngân của từng dự án, từng chủ đầu tư, đối chiếu với kế hoạch vốn được giao và cam kết giải ngân đã đăng ký từ đầu năm.

Kết quả được trực quan hóa trên bảng điều khiển, thể hiện rõ đơn vị nào bám sát tiến độ, đơn vị nào chậm so với kế hoạch và mức chênh lệch cụ thể. Hệ thống cũng tự động tổng hợp báo cáo, cập nhật thứ hạng giải ngân của các chủ đầu tư và của Lâm Đồng so với các địa phương trong cả nước, đồng thời thống kê những đơn vị thực hiện tốt và những đơn vị còn chậm tiến độ.

Với hàng trăm dự án trên địa bàn sau sắp xếp đơn vị hành chính, việc tổng hợp dữ liệu nếu thực hiện thủ công sẽ mất nhiều thời gian. Việc ứng dụng công nghệ giúp rút ngắn khâu tổng hợp, tạo điều kiện để các cơ quan chuyên môn tập trung nhiều hơn vào công tác phân tích, tham mưu và tháo gỡ khó khăn cho các dự án.

Điểm đáng chú ý là hệ thống còn tích hợp trợ lý AI có khả năng truy xuất và phân tích toàn bộ dữ liệu giải ngân của tỉnh. Người điều hành có thể đặt câu hỏi trực tiếp như dự án nào chậm nhất, chủ đầu tư nào chưa giải ngân hoặc những vướng mắc đang tập trung ở khâu nào. Hệ thống sẽ trả lời trên cơ sở dữ liệu thực tế, đồng thời gợi ý các dự án cần ưu tiên xử lý, thay vì phải tra cứu qua nhiều bảng biểu và phụ lục.

Chủ đầu tư chậm tiến độ sẽ được cảnh báo qua Zalo

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra các dự án, công trình (Ảnh: Nguyễn Lương)

Theo Văn phòng UBND tỉnh, hệ thống đang tiếp tục được hoàn thiện với chức năng tự động gửi cảnh báo qua Zalo đến người đứng đầu các chủ đầu tư khi dự án có dấu hiệu chậm tiến độ so với cam kết. Nhờ đó, việc nhắc nhở sẽ được thực hiện ngay khi phát sinh nguy cơ chậm giải ngân, thay vì chờ các cuộc họp giao ban hoặc văn bản đôn đốc.

Tính năng này được kỳ vọng góp phần nâng cao trách nhiệm của từng chủ đầu tư, bởi mỗi dự án đều được theo dõi riêng, gắn với tiến độ và cam kết cụ thể.

Việc ứng dụng dữ liệu thời gian thực và trí tuệ nhân tạo (AI) để theo dõi, phân tích tiến độ giải ngân đã tạo thêm công cụ hỗ trợ lãnh đạo tỉnh theo dõi sát tiến độ giải ngân đầu tư công

Sự cải thiện mạnh về tỷ lệ giải ngân trong thời gian qua phản ánh nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Việc ứng dụng dữ liệu thời gian thực và AI không thay thế các giải pháp về thể chế, giải phóng mặt bằng hay tổ chức thực hiện, nhưng đã tạo thêm công cụ hỗ trợ lãnh đạo tỉnh theo dõi sát tiến độ, nhận diện sớm các điểm nghẽn và kịp thời chỉ đạo tháo gỡ.

Đây cũng là một hướng tiếp cận mới của Lâm Đồng trong quá trình đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo vào công tác quản lý, điều hành, hướng tới nâng cao hiệu quả quản trị và sử dụng nguồn vốn đầu tư công.