Đường tỉnh ĐT.729 qua địa bàn xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng dài 15 km nhưng có khoảng 7 km thường xuyên chịu cảnh nắng thì bụi mù mịt, mưa thì bùn đất lầy lội khiến người dân hết sức vất vả khi đi lại, vận chuyển nông sản mỗi ngày.

Đường ĐT.729 qua địa bàn xã Tà Năng dài khoảng 15 km qua các thôn: Tân Hạ, Tơ Mrang và Chơ Rung, thời gian qua tiếp tục xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn tới đời sống sinh hoạt, sản xuất của bà con nhân dân. Một đoạn đường ĐT.729 lầy lội khi mưa xuống Có mặt tại con đường này vào sáng 6/8, chúng tôi ghi nhận đoạn đường qua khu vực dân cư các thôn đã xuống cấp rất nặng. Dù nắng ráo mấy ngày nay nhưng nhiều đoạn còn lầy lội và đi lại rất khó khăn. Bà Nguyễn Thị Tân (53 tuổi, người dân thôn Tân Hạ, xã Tà Năng), cho biết mặt đường gồ ghề "sống trâu" nên khi nắng ráo vừa bụi bặm, vừa đi lại vẫn rất vất vả. Trong khi chỉ cần một trận mưa xuống, mặt đường lại trở nên trơn trượt, lầy lội, rất khó đi và trở thành nỗi ám ảnh của người dân địa phương. "Sống trâu" gồ ghề khắp mặt đường khiến cho việc đi lại khó khăn ngay cả trong ngày nắng ráo Đặc biệt, có hàng chục đoạn dài khoảng 200 - 500 m trong tình trạng lầy lội bùn đất do phương tiện vận chuyển nông sản cày xới. Người dân chỉ có thể di chuyển bằng xe máy có gắn bánh xích và chạy thật chậm nếu không sẽ dễ dàng bị té ngã.

“ Trời khô ráo còn đỡ nhưng chỉ cần một trận mưa lớn đổ xuống là con đường trở nên lầy lội. Chỉ khoảng 10 km qua các thôn nhưng người dân phải đi mất 1 giờ đồng hồ. Bà Nguyễn Thị Tân, người dân thôn Tân Hạ, xã Tà Năng

Trong khi đó, ông Ya Huy (ngụ tại thôn Chơ Rung) cho hay, với các hộ nằm phía cuối đường, muốn vận chuyển nông sản hay phân bón thì chỉ có thể dùng xe máy cày hoặc xe tải hai cầu trong mùa mưa. Các phương tiện khác như xe máy, xe tay ga, ô tô gầm thấp gần như không thể vượt qua các vũng sình rộng và sâu.

Một xe tải di chuyển khó khăn qua một "ổ voi" trên đường ĐT.729 trong tháng 7/2025. Ảnh: Người dân cung cấp “ Đường quá lầy lội, đi lại khó khăn nên hầu hết các loại rau củ quả của người dân đều mất thêm từ 300 - 500 đồng chi phí vận chuyển cho mỗi kg. Giá cả nông sản đã bấp bênh còn phải chịu chi phí vô lý này đã ảnh hưởng đến thu nhập của người dân rất nhiều. Ông Ya Huy, người dân thôn Chơ Rung, xã Tà Năng

Người dân lưu thông trên đường ĐT.729 qua địa bàn xã Tà Nung với tình trạng mưa thì lầy lội, nắng thì bụi bặm và gồ ghề "sống trâu"

Theo UBND xã Tà Năng, đường ĐT.729 qua địa bàn xã dài 15 km là tuyến đường liên kết vùng sản xuất nông sản chủ lực của xã. Dọc tuyến đường có hơn 430 hộ dân với khoảng 1.800 nhân khẩu sinh sống.

Đây là tuyến đường cấp phối, được đầu tư duy tu, sửa chữa từng đoạn qua các năm 2017 và năm 2020. Tuy nhiên, với lượng xe lưu thông nhiều, nền đường yếu nên qua nhiều năm sử dụng đến nay đã xuống cấp nặng nề.

Muốn vận chuyển nông sản hay phân bón thì chỉ có thể dùng xe máy cày, xe tải hai cầu trong mùa mưa

Nhiều năm qua, cử tri địa phương đã kiến nghị với đại biểu các cấp về việc đường ĐT.729 xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống của bà con nhân dân, nhất là việc đi lại học hành của các em học sinh.

Theo các cử tri phản ánh, nhiều phụ huynh không đưa trẻ đến trường được vì đường quá lầy lội. Trong khi đó, chi phí vận chuyển nông sản phát sinh thêm.

Người dân lấm lem bùn đất khi di chuyển qua đường ĐT.729

Tuyến đường ĐT.729 đã được công nhận là đường tỉnh và Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng cũ (nay là Sở Xây dựng Lâm Đồng) quản lý, khai thác và bảo trì theo quy định từ ngày 13/1/2022. Tuy nhiên, do chưa được đầu tư nâng cấp nên đã xuống cấp nghiêm trọng.

Người dân vận chuyển nông sản phải dùng máy cày, nếu chạy bằng xe máy thì phải gắn thêm bánh xích

Chủ tịch UBND xã Tà Năng Nguyễn Vũ Linh Sang cho biết, theo Nghị quyết dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 của HĐND tỉnh Lâm Đồng cũ ban hành ngày 10/12/2024 thì đường ĐT.729 được phân cấp xây dựng mới kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Bình Thuận cũ với chiều dài 50,2 km, khổ đường cấp IV miền núi. Trong đó, có 18 km làm mới, gần 19 km nâng cấp và 13,4 km đã đầu tư với tổng số vốn xây dựng 850 tỷ đồng.

“ Trước mắt để bà con nhân dân đi lại đảm bảo an toàn, đặc biệt là khi các em học sinh còn gần 1 tháng nữa bắt đầu khai giảng năm học mới, chính quyền xã Tà Năng đã phối hợp với Sở Xây dựng tiến hành khảo sát, đánh giá các vị trí xuống cấp nặng nhất để tiến hành dặm vá, tu sửa trong những ngày tới khi thời tiết khô ráo. Ông Nguyễn Vũ Linh Sang, Chủ tịch UBND xã Tà Năng

