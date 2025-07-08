Chính trị Lâm Đồng: Gần 100 đảng viên mới được bồi dưỡng lý luận chính trị Ngày 7/8, Trung tâm Chính trị Đà Lạt đã tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 1, năm 2025.

Bà Nguyễn Thị Minh Hiếu, Giám đốc Trung tâm Chính trị Đà Lạt phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị

Tham gia lớp học có gần 100 học viên đến từ các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ phường Xuân Hương - Đà Lạt và phường Cam Ly - Đà Lạt. Theo đó, từ ngày 7 đến 15/8/2025 các học viên sẽ được nghiên cứu 10 chuyên đề theo tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương dành cho đảng viên mới.

Đây là chương trình bắt buộc dành cho đảng viên mới được kết nạp, nhằm trang bị những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng; xây dựng Đảng về đạo đức; phấn đấu rèn luyện xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng CSVN và lịch sử truyền thống cách mạng địa phương... để từ đó mỗi đảng viên dự bị xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với tổ chức Đảng và đơn vị nơi công tác, học tập.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng lý luận chính trị

Trên cơ sở các nội dung được quán triệt, mỗi đảng viên mới sẽ xây dựng kế hoạch phấn đấu, tích cực tu dưỡng rèn luyện để sớm trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cuối khóa học, các đảng viên dự bị làm bài kiểm tra thu hoạch, đây sẽ là căn cứ chuyển đảng chính thức cho các đảng viên dự bị.