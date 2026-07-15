Đời sống Lâm Đồng gia cố hạ tầng, nâng cao năng lực ứng phó thiên tai Chủ động phòng ngừa thay vì bị động ứng phó, Lâm Đồng đang tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống thiên tai trong mùa mưa, từ khắc phục sạt lở, gia cố công trình đến tăng cường cảnh báo tại các khu vực trọng điểm.

Đơn vị chức năng đang tích cực xử lý điểm nguy cơ sạt lở trên đèo Prenn sáng 14/7, bảo đảm an toàn giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông

Đẩy nhanh xử lý các điểm nguy cơ trên những tuyến giao thông trọng điểm

Sáng 14/7, trên đèo Prenn, đoạn gần thác Datanla - cửa ngõ chính vào trung tâm Đà Lạt, nhiều công nhân cùng phương tiện cơ giới đang khẩn trương bóc dỡ đất đá, giật cấp mái taluy dương nhằm loại bỏ nguy cơ sạt trượt trước khi các trận mưa lớn xuất hiện.

Đây chỉ là một trong nhiều công trường đang được triển khai đồng loạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nhằm xử lý những vị trí có nguy cơ mất an toàn đầu mùa mưa năm 2026.

Đèo Gia Bắc, Quốc lộ 28 qua địa bàn xã Sơn Điền đang được khẩn trương khắc phục các điểm có nguy cơ sạt lở

Theo đơn vị thi công, việc xử lý điểm nguy cơ sạt lở trên đèo Prenn gặp không ít khó khăn bởi vị trí đất đá nằm trên sườn núi cao, địa hình dốc đứng, việc đưa máy móc lên hiện trường rất phức tạp. Tuy nhiên, tiến độ vẫn được đẩy nhanh để hoàn thành trong vài ngày tới, hạn chế tối đa nguy cơ đất đá rơi xuống mặt đường khi lượng mưa tăng cao.

Ông Hoàng Văn Nam, một người dân thường xuyên di chuyển trên tuyến đèo Prenn cho biết, những vụ sạt lở liên tiếp trong mùa mưa năm ngoái vẫn còn là nỗi ám ảnh đối với nhiều tài xế. "Người dân rất mong các điểm nguy hiểm được xử lý dứt điểm trước khi mưa lớn kéo dài trong những tháng tới", ông Hoàng Văn Nam nói.

Không chỉ đèo Prenn, nhiều tuyến giao thông huyết mạch như: Quốc lộ 20, Quốc lộ 27, Quốc lộ 28, Quốc lộ 28B hay các đèo D'ran, Gia Bắc, Sông Pha... đều đang được rà soát, gia cố. Đây là những cung đường đi qua địa hình đồi núi, bị chia cắt bởi hệ thống sông, suối nên luôn nằm trong nhóm có nguy cơ sạt lở cao nhất mỗi khi xuất hiện mưa lớn kéo dài.

Thống kê từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Lâm Đồng, trước mùa mưa năm 2026, toàn tỉnh hiện có 505 địa điểm có nguy cơ xảy ra thiên tai, gồm: 127 khu vực có nguy cơ ngập lụt và 378 khu vực có nguy cơ lún sụt, sạt lở đất đá.

Theo ghi nhận, nhiều điểm sạt lở phát sinh từ mùa mưa năm 2025 đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm do quy mô lớn, địa hình phức tạp và nguồn kinh phí hạn chế. Các đơn vị thi công đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành việc khắc phục trước cao điểm mùa mưa.

Trong khi đó, nhiều khu dân cư vẫn đối mặt nguy cơ sạt lở. Tại khu tái định cư thôn K'Nớ 5, xã Đam Rông 4, nhiều sườn núi xuất hiện các vết nứt kéo dài hàng chục mét và tiếp tục mở rộng sau mỗi trận mưa, khiến hàng chục hộ dân luôn sống trong cảnh thấp thỏm, lo lắng.

Nguy cơ sạt lở tại khu tái định cư thôn K’Nớ 5, xã Đam Rông 4 vẫn còn tiềm ẩn



Gia đình chị Rơ Ông Ka Duyệt là một trong những hộ bị ảnh hưởng bởi sạt lở tại khu tái định cư thôn K'Nớ 5, xã Đam Rông 4. Taluy phía sau nhà sạt lở làm hư hỏng khu bếp, buộc gia đình phải chuyển nơi sinh hoạt. Đáng lo ngại, các vết nứt vẫn tiếp tục mở rộng sau mỗi trận mưa.

"Mỗi khi mưa lớn, cả khu dân cư đều thấp thỏm. Chúng tôi chỉ mong sớm có giải pháp xử lý dứt điểm để yên tâm sinh sống", chị Rơ Ông Ka Duyệt chia sẻ.

Một điểm nóng khác là đèo Gia Bắc trên Quốc lộ 28, nơi từng xảy ra nhiều vụ sạt lở lớn trong mùa mưa năm 2025. Để khắc phục triệt để, từ ngày 20/5/2026, Sở Xây dựng tỉnh đã tạm dừng lưu thông đoạn Km43+500 - Km54 qua xã Sơn Điền.

Theo kế hoạch, dự án khẩn cấp khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 28 với tổng kinh phí 70 tỷ đồng sẽ hoàn thành trong thời gian tới, góp phần bảo đảm an toàn giao thông trước cao điểm mùa mưa.

Lấy phòng ngừa làm trọng tâm, chủ động ứng phó thiên tai

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến thời tiết ngày càng cực đoan, Lâm Đồng xác định chuyển mạnh tư duy từ "ứng phó" sang "chủ động phòng ngừa", lấy phòng ngừa từ sớm, từ xa làm giải pháp trọng tâm nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Lực lượng chức năng tổ chức di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở trong mùa mưa năm 2025

Năm 2025, toàn tỉnh xảy ra 38 đợt mưa lớn kèm giông, lốc, sét và gió giật mạnh, gây ngập lụt, sạt lở đất trên diện rộng. Thiên tai làm 17 người chết, 21 người bị thương; ảnh hưởng hơn 20.000 căn nhà, gần 27.800 ha cây trồng, nhiều công trình giao thông, thủy lợi và hàng trăm điểm sạt lở. Tổng thiệt hại ước khoảng 1.840 tỷ đồng.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng, trong tháng 7/2026, địa phương tiếp tục có khả năng xuất hiện mưa lớn cục bộ, giông, lốc, sét, cùng nguy cơ bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực đồi núi.

Để chủ động ứng phó, từ đầu tháng 6/2026, Sở Xây dựng Lâm Đồng đã ban hành phương án phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an toàn công trình giao thông trên địa bàn.

Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, công tác phòng, chống thiên tai được triển khai theo phương châm "4 tại chỗ", "3 sẵn sàng".

Cơ quan chức năng đang rà soát, xử lý các điểm có nguy cơ sạt lở đất, cây cối ngã đổ trong đầu mùa mưa

Các đơn vị tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, cảnh báo sớm; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, thiết bị và xây dựng phương án phân luồng giao thông tại các điểm có nguy cơ sạt lở cao như: đèo Chuối, đèo Bảo Lộc, đèo D'ran, Quốc lộ 28 và Quốc lộ 27C.

Ở cấp cơ sở, các địa phương được yêu cầu rà soát toàn bộ khu dân cư nằm trong vùng nguy hiểm, cập nhật danh sách các hộ có nguy cơ bị ảnh hưởng để sẵn sàng phương án sơ tán khi cần thiết.

Theo thống kê, toàn tỉnh Lâm Đồng trước mùa mưa có 505 địa điểm có nguy cơ xảy ra thiên tai

Cùng với đó, nhiều dự án gia cố taluy, xử lý sạt lở và bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đang được đẩy nhanh tiến độ. Đến trung tuần tháng 7, nhiều điểm sạt lở trên đèo Prenn, đèo Mimosa, đèo Gia Bắc, Quốc lộ 27C... đã cơ bản được xử lý, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt. Tuy nhiên, áp lực khắc phục vẫn rất lớn khi cao điểm mùa mưa bão đang đến gần.

Đồng chí Lê Trọng Yên (nón xanh lá), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các sở, ngành kiểm tra thực tế tình hình sạt lở, sụt lún tại khu dân cư K’Nớ 5 vào cuối tháng 10/2025

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh nhấn mạnh, công tác phòng, chống thiên tai phải được triển khai với tinh thần chủ động từ sớm, từ xa, nâng cao năng lực dự báo, không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành xử lý các điểm sạt lở còn tồn tại, tập trung bảo đảm an toàn tại các khu vực có nguy cơ cao, đồng thời duy trì giao thông thông suốt trước cao điểm mùa mưa bão.

“ Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống thiên tai. Yêu cầu đặt ra là phải chủ động phòng, chống, không để bị động, bất ngờ với mục tiêu bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân là trên hết. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên

Với quan điểm lấy người dân làm trung tâm trong công tác phòng, chống thiên tai, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần "quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn"; đồng thời tăng cường đầu tư, hiện đại hóa hệ thống dự báo, cảnh báo nhằm nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai trong điều kiện thời tiết ngày càng cực đoan.