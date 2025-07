Ngày 15/7, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra vụ việc Nguyễn Văn Nhân, 24 tuổi, ngụ xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng dùng dao khống chế một người phụ nữ ở xã Đức Trọng.

Theo thông tin ban đầu, tối 14/7, công an xã Đức Trọng và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được tin báo từ người dân về việc một đối tượng cầm dao uy hiếp chủ quán tạp hóa trên Quốc lộ 20, xã Đức Trọng. Người bị khống chế là bà T.T.H.T.

Lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa khu vực, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tiếp cận đối tượng. Đến khoảng 20 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ thành công người khống chế, giải thoát an toàn cho nạn nhân. Qua kiểm tra nhanh, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Văn Nhân dương tính với ma túy đá.

Nguyễn Văn Nhân tại cơ quan công an sau khi bị bắt.

Theo điều tra ban đầu, chiều cùng ngày, Nguyễn Văn Nhân đón taxi từ thôn R’Chai 2, xã Đức Trọng đến thôn 20, sau đó đi bộ dọc Quốc lộ 20. Khoảng 19 giờ 15 phút, đối tượng bất ngờ xông vào quán tạp hóa của bà T rút dao mang sẵn trong người khống chế nạn nhân và kéo vào bên trong nhà, cố thủ, không cho ai tiếp cận.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.