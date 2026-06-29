Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc đất đai phức tạp Nhiều vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai phức tạp dẫn đến khiếu nại, tố cáo kéo dài tại khu vực phía Tây Lâm Đồng đã được chính quyền địa phương tập trung giải quyết dứt điểm, đúng quy định.

Tại phía Tây Lâm Đồng còn nhiều khu vực thường xuyên xảy ra tranh chấp đất đai giữa người dân và đơn vị, doanh nghiệp quản lý rừng và đất rừng

Làm rõ bản chất, tăng cường đối thoại

Tại khu vực phía Tây Lâm Đồng, tình trạng tranh chấp đất đai giữa người dân và các nông, lâm trường hoặc dự án nông, lâm nghiệp diễn ra suốt nhiều năm qua. Tại một số khu vực thường xuyên xảy ra tranh chấp, tạo thành các “điểm nóng” âm ỉ nhiều năm. Trên địa bàn xuất hiện một số vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp lên Trung ương.

Một trong những vụ việc kéo dài nhiều năm là kiến nghị của bà Nguyễn Thị Khải cùng một số hộ dân tại Tiểu khu 1535, xã Quảng Trực liên quan đến Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Long Sơn.

Người dân cho rằng, doanh nghiệp đã cưỡng chế, phá hủy cây trồng lâu năm nhưng không bồi thường, đồng thời đề nghị Nhà nước thu hồi diện tích đất giao doanh nghiệp thuê để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân.

Các hộ dân trong vụ việc khiếu nại kéo dài vượt cấp tại xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng trao đổi ở các buổi tiếp dân

Qua kiểm tra, xác minh, các cơ quan chức năng xác định toàn bộ diện tích tranh chấp là đất Nhà nước đã giao Công ty Long Sơn thuê thực hiện dự án nông, lâm nghiệp. Quá trình rà soát cũng cho thấy 31 hộ dân đã trồng cây, dựng nhà tạm và các công trình trên phần đất thuộc dự án, dẫn đến phát sinh tranh chấp và xung đột giữa người dân với doanh nghiệp trong năm 2024.

Vụ việc của ông Nguyễn Đình Phú và các hộ dân tại xã Quảng Tân với Công ty TNHH MTV Cà phê Đắk Nông bắt nguồn từ năm 2013. Các hộ dân phản ánh nhiều bất cập trong hợp đồng giao khoán, đồng thời tố cáo một số sai phạm trong quản lý doanh nghiệp.

Đến năm 2023, người dân tiếp tục gửi đơn kiến nghị với 9 nội dung, trong đó đề nghị thu hồi diện tích đất của Nông trường Cà phê Đắk Ngo để giao lại cho các hộ trực tiếp sản xuất và phản ánh việc thu khoán chưa đúng hợp đồng.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị, địa phương giải đáp các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp khu vực phía Tây tỉnh

Trong khi đó, vụ việc của bà Hoàng Thị Sen tại xã Thuận Hạnh kéo dài từ năm 2011, liên quan đến tranh chấp quyền sử dụng đất với 3 hộ dân khác. Bà Sen cho rằng, ba hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định nên đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đã cấp, đồng thời cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình mình.

Quá trình thanh tra xác định việc cấp giấy chứng nhận vào năm 2007 có sai sót trong xác định nguồn gốc đất khi chính quyền địa phương xác nhận chưa đúng thực tế. Đây cũng là căn cứ để cơ quan chức năng yêu cầu thu hồi các giấy chứng nhận đã cấp sai và xem xét trách nhiệm của những cá nhân liên quan.

Bà Hoàng Thị Sen, xã Thuận Hạnh, tỉnh Lâm Đồng có nhiều kiến nghị, tố cáo kéo dài nhiều năm qua

Để giải quyết dứt điểm các vụ việc, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông trước đây đã trực tiếp chủ trì nhiều cuộc đối thoại với công dân trong tháng 6/2025 theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.

Tại các buổi làm việc, toàn bộ hồ sơ, nguồn gốc đất, quá trình sử dụng và các quy định pháp luật liên quan đều được công khai, phân tích để người dân nắm rõ trước khi cơ quan chức năng ban hành kết luận.

Chấm dứt thụ lý những nội dung đã hết thẩm quyền

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính (1/7/2025), UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp tục kế thừa, rà soát và xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo của người dân. Qua rà soát, UBND tỉnh xác định các nội dung kiến nghị, khiếu nại đã được các cơ quan chuyên môn xem xét đầy đủ, giải quyết hết nội dung và đúng thẩm quyền.

Đối với vụ việc tại xã Quảng Trực, cơ quan chức năng khẳng định diện tích người dân đang sử dụng thuộc đất Nhà nước cho Công ty Long Sơn thuê thực hiện dự án nên không đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo kiến nghị của các hộ dân.

Tranh chấp đất đai vẫn là vấn đề nổi cộm, xuất hiện nhiều vụ việc phức tạp tại khu vực phía Tây Lâm Đồng

Song song với đó, tỉnh cũng yêu cầu lực lượng công an xác minh các phản ánh liên quan đến hành vi hủy hoại tài sản hoặc cố ý gây thương tích nếu có. UBND tỉnh giao các sở, ngành đánh giá hiệu quả thực hiện dự án của doanh nghiệp để xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm.

Đối với vụ việc của bà Hoàng Thị Sen, mặc dù việc cấp giấy chứng nhận trước đây được xác định có sai sót về nguồn gốc đất, nhưng kết quả xác minh cũng cho thấy 3 hộ dân đang trực tiếp sử dụng đất ổn định, liên tục, phù hợp quy hoạch và đủ điều kiện được cấp lại giấy chứng nhận theo quy định của Luật Đất đai năm 2024.

Trong khi đó, thời điểm bà Sen đề nghị cấp giấy chứng nhận, gia đình bà không trực tiếp sử dụng diện tích đất tranh chấp nên không đủ điều kiện được xem xét. Các tranh chấp phát sinh từ việc chuyển nhượng đất giữa các bên được xác định thuộc quan hệ dân sự và thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án.

Các vụ việc khiếu nại, tố cáo của người dân phía Tây của Lâm Đồng được tiếp tục kế thừa, rà soát và xử lý

Đối với vụ việc tại xã Quảng Tân, toàn bộ 9 nội dung kiến nghị của các hộ nhận khoán cũng đã được UBND tỉnh kiểm tra, đối thoại, giải thích và hướng dẫn theo đúng quy định của pháp luật trước khi ban hành kết luận xử lý. Ngoài việc làm rõ trách nhiệm của người dân và doanh nghiệp, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu xử lý nghiêm các sai phạm trong công tác quản lý Nhà nước (nếu có).

Đối với vụ việc tại xã Thuận Hạnh, UBND huyện Đắk Song (cũ) được giao thu hồi các giấy chứng nhận cấp sai trước đây và kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân tham mưu. Riêng đối với gia đình bà Hoàng Thị Sen, dù không có cơ sở pháp lý để chấp nhận yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chính quyền địa phương vẫn được giao tiếp tục quan tâm, thực hiện các chính sách an sinh nhằm hỗ trợ gia đình ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên đối thoại trực tiếp để giải quyết các vụ việc phức tạp khu vực phía Tây tỉnh

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên, việc tổ chức đối thoại trực tiếp với công dân nhằm lắng nghe đầy đủ ý kiến của người dân, làm rõ bản chất từng vụ việc trên cơ sở chứng cứ và quy định của pháp luật.

“ Quan điểm của tỉnh là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân nhưng cũng kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là hành vi lấn chiếm đất đai hoặc các sai phạm trong quản lý đất đai. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên

Trên cơ sở các kết luận đã được ban hành và các vụ việc đều đã được giải quyết hết thẩm quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định chấm dứt việc thụ lý đối với những nội dung đã được xem xét đầy đủ theo quy định.

Việc chấm dứt thụ lý các vụ việc đã được giải quyết đúng quy định được xem là cơ sở để khép lại nhiều hồ sơ khiếu kiện tồn đọng, hạn chế tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về đất đai.