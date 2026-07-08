Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng giải thể Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực, thành lập đơn vị mới Sáng 7/8, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định giải thể, tổ chức lại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực; điều chuyển, thành lập các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và Thiếu tướng Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh, kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 7 dự hội nghị

Dự và chỉ đạo hội nghị, về phía Quân khu 7 có Thiếu tướng Lê Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 7, cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quân khu.

Về phía tỉnh Lâm Đồng có đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 7 dự hội nghị

Tại hội nghị, Bộ CHQS tỉnh đã công bố các quyết định giải thể Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Đức Trọng, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Đông Gia Nghĩa, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Bảo Lâm, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - La Gi, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Phan Thiết.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dự hội nghị

Hội nghị cũng công bố các quyết định thành lập Trung đoàn Bộ binh 40, Tiểu đoàn Hỗn hợp Phú Quý và Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ K75 trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng. Cùng với đó là các quyết định điều chuyển, bổ nhiệm cán bộ theo tổ chức mới.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và các sở, ngành dự hội nghị

Đại diện đơn vị mới thành lập, Thượng tá Phan Huy Hùng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bộ binh 40 đã phát biểu nhận nhiệm vụ, khẳng định sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh, kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 7 trao quyết định về công tác cán bộ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh, kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 7 nhấn mạnh, việc giải thể các Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực và thành lập các đơn vị mới là chủ trương có ý nghĩa quan trọng trong quá trình triển khai các quyết định Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về tiếp tục điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao quyết định về công tác cán bộ

Đồng chí Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 7 khẳng định, đây là dấu mốc quan trọng trong việc kiện toàn tổ chức lực lượng vũ trang địa phương, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao quyết định về công tác cán bộ

Thiếu tướng Lê Xuân Bình ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực trong thời gian qua đối với nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn; đồng thời chúc mừng các cán bộ được giao trọng trách xây dựng và chỉ huy các đơn vị mới.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và Thiếu tướng Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh, kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 7 tặng hoa cho các sĩ quan nguyên là Chỉ huy trưởng, Chính ủy các Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực

“ Yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị khẩn trương kiện toàn tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy; nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế, nơi ăn ở, nơi làm việc; quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị, cơ sở vật chất; xây dựng nền nếp chính quy ngay từ những ngày đầu. Thiếu tướng Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh, kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 7

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng hoa cho chỉ huy các đơn vị vừa được thành lập



Song song đó, đổi mới mạnh mẽ công tác huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, gắn huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, pháp luật; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, chỉ huy và huấn luyện.

Thiếu tướng Lê Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 7 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đối với Trung đoàn Bộ binh 40, đồng chí yêu cầu xây dựng đơn vị trở thành lực lượng cơ động chiến đấu chủ lực của lực lượng vũ trang tỉnh, có khả năng xử trí hiệu quả các tình huống quốc phòng, an ninh, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất.

Tiểu đoàn Hỗn hợp Phú Quý, cần duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đứng chân trên địa bàn, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.

Đối với Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ K75, Phó Tư lệnh, kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 7 yêu cầu cần phát huy vai trò tham mưu, ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu số và giám định ADN trong khảo sát, xác minh, tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đáp ứng mong mỏi của thân nhân các liệt sĩ và Nhân dân.

Quang cảnh hội nghị

Thiếu tướng Lê Xuân Bình cũng chỉ đạo các đơn vị tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, lực lượng vũ trang Quân khu 7 và lực lượng vũ trang tỉnh; tăng cường đoàn kết quân - dân, góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.