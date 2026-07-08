Lâm Đồng giải thể Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực, thành lập đơn vị mới
Sáng 7/8, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định giải thể, tổ chức lại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực; điều chuyển, thành lập các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh.
Dự và chỉ đạo hội nghị, về phía Quân khu 7 có Thiếu tướng Lê Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 7, cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quân khu.
Về phía tỉnh Lâm Đồng có đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.
Tại hội nghị, Bộ CHQS tỉnh đã công bố các quyết định giải thể Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Đức Trọng, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Đông Gia Nghĩa, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Bảo Lâm, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - La Gi, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Phan Thiết.
Hội nghị cũng công bố các quyết định thành lập Trung đoàn Bộ binh 40, Tiểu đoàn Hỗn hợp Phú Quý và Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ K75 trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng. Cùng với đó là các quyết định điều chuyển, bổ nhiệm cán bộ theo tổ chức mới.
Đại diện đơn vị mới thành lập, Thượng tá Phan Huy Hùng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bộ binh 40 đã phát biểu nhận nhiệm vụ, khẳng định sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh, kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 7 nhấn mạnh, việc giải thể các Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực và thành lập các đơn vị mới là chủ trương có ý nghĩa quan trọng trong quá trình triển khai các quyết định Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về tiếp tục điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Đồng chí Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 7 khẳng định, đây là dấu mốc quan trọng trong việc kiện toàn tổ chức lực lượng vũ trang địa phương, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Thiếu tướng Lê Xuân Bình ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực trong thời gian qua đối với nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn; đồng thời chúc mừng các cán bộ được giao trọng trách xây dựng và chỉ huy các đơn vị mới.
Yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị khẩn trương kiện toàn tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy; nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế, nơi ăn ở, nơi làm việc; quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị, cơ sở vật chất; xây dựng nền nếp chính quy ngay từ những ngày đầu.
Thiếu tướng Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh, kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 7
Song song đó, đổi mới mạnh mẽ công tác huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, gắn huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, pháp luật; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, chỉ huy và huấn luyện.
Đối với Trung đoàn Bộ binh 40, đồng chí yêu cầu xây dựng đơn vị trở thành lực lượng cơ động chiến đấu chủ lực của lực lượng vũ trang tỉnh, có khả năng xử trí hiệu quả các tình huống quốc phòng, an ninh, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất.
Tiểu đoàn Hỗn hợp Phú Quý, cần duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đứng chân trên địa bàn, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.
Đối với Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ K75, Phó Tư lệnh, kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 7 yêu cầu cần phát huy vai trò tham mưu, ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu số và giám định ADN trong khảo sát, xác minh, tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đáp ứng mong mỏi của thân nhân các liệt sĩ và Nhân dân.
Thiếu tướng Lê Xuân Bình cũng chỉ đạo các đơn vị tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, lực lượng vũ trang Quân khu 7 và lực lượng vũ trang tỉnh; tăng cường đoàn kết quân - dân, góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.