Thể thao 360 Lâm Đồng giành 1 HCV và 3 HCB tại Giải Vô địch Cầu lông các cây vợt thiếu niên, trẻ xuất sắc quốc gia năm 2026 Ngày 19/7, ông Lê Trí Dũng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn vận động viên cầu lông Lâm Đồng đã thi đấu ấn tượng, giành 1 HCV và 3 HCB tại Giải Vô địch Cầu lông các cây vợt thiếu niên, trẻ xuất sắc quốc gia năm 2026.

Các VĐV Lâm Đồng giành HCB nội dung đôi nam nữ U13 do công các VĐV Trần Khởi Nguyên - Trịnh Quỳnh Vy

Giải đấu diễn ra từ ngày 12 -19/7 tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Bắc Ninh, quy tụ 467 vận động viên đến từ 26 đoàn thuộc các tỉnh, thành phố và ngành trên cả nước.

Các vận động viên tranh tài ở 6 nhóm tuổi (U9, U11, U13, U15, U17 và U19) với các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Kết thúc giải, đoàn Lâm Đồng đạt thành tích nổi bật với 1 HCV và 3 HCB. Cụ thể, HCV nội dung đơn nam U19 do công VĐV Nguyễn Tất Duy Lợi; HCB nội dung đôi nữ U19 do công các VĐV Nguyễn Duy Ngọc Anh - Lê Hồng Bảo Ngọc; HCB nội dung đơn nam U13 do công VĐV Trần Khởi Nguyên và HCB nội dung đôi nam nữ U13 do công các VĐV Trần Khởi Nguyên - Trịnh Quỳnh Vy.

Ban Tổ chức trao HCB nội dung đơn nam U13 cho VĐV Trần Khởi Nguyên (Lâm Đồng)

Giải Vô địch Cầu lông các cây vợt thiếu niên, trẻ xuất sắc quốc gia là sân chơi thường niên quan trọng nhằm đánh giá chất lượng công tác đào tạo, phát hiện và tuyển chọn lực lượng kế cận cho đội tuyển quốc gia.

Các VĐV Đội tuyển Cầu lông tỉnh Lâm Đồng tham dự giải

Thành tích đạt được tại giải năm nay sẽ là động lực để các vận động viên trẻ Lâm Đồng tiếp tục nỗ lực tập luyện, hướng đến những thành tích cao hơn tại các giải đấu quốc gia, khu vực và quốc tế trong thời gian tới.