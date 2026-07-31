Thể thao 360 Lâm Đồng giành 11 huy chương tại Giải Canoeing vô địch trẻ U21 và U23 quốc gia 2026 Đội tuyển trẻ đua thuyền Lâm Đồng giành 11 huy chương tại Giải Đua thuyền Canoeing vô địch trẻ U21 và U23 quốc gia năm 2026, trong đó có 2 huy chương vàng và 9 huy chương đồng. Giải đấu khép lại ngày 31/7 sau hơn 1 tuần tranh tài tại Hải Phòng.

Ban huấn luyện cùng đội tuyển trẻ Lâm Đồng tham gia giải năm nay tại Hải Phòng

Giải diễn ra từ ngày 23 - 31/7 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng phối hợp Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam tổ chức. Đây là giải đấu kết hợp 2 giải gồm giải Đua thuyền Rowing vô địch U19, U23 quốc gia và Giải Đua thuyền Canoeing vô địch trẻ U21, U23 quốc gia năm 2026 với sự tham gia của hơn 500 VĐV từ 21 tỉnh, thành, ngành.

Giải Đua thuyền Rowing vô địch U19, U23 quốc gia 2026 có 29 nội dung đối với 2 nhóm tuổi dưới 19 và dưới 23 cho nam - nữ và hỗn hợp nam nữ thi đấu ở cự ly 2.000m. Còn giải Đua thuyền Canoeing vô địch trẻ U21, U23 quốc gia năm 2026 gồm 108 nội dung đối với 4 nhóm tuổi gồm U16, U18, U21, U23 cho nam - nữ và hỗn hợp nam nữ với 2 loại thuyền Canoeing và Kayak thi đấu ở các cự ly 1.000m, 500m và 200m.

Đây là giải đấu được tổ chức thường niên nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu các môn thể thao dưới nước. Qua đó, phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng những nhân tố tiềm năng, bổ sung lực lượng cho đội tuyển quốc gia hướng tới các giải đấu khu vực và quốc tế.

Đôi nam VĐV Nguyễn Minh Hậu – Võ Hùng Thái trên bục nhận HC vàng trong nội dung 200m, lứa tuổi vô địch trẻ

Đoàn Lâm Đồng có 3 HLV và 19 VĐV (17 nam, 2 nữ), tranh tài nhiều nội dung tại giải Đua thuyền Canoeing. 2 HCV đạt được do VĐV Võ Trần Anh Thắng ở nội dung đua thuyền 1 người cự ly 200m lứa tuổi vô địch trẻ. HCV còn lại do đôi nam VĐV Nguyễn Minh Hậu – Võ Hùng Thái ở nội dung 200m, lứa tuổi vô địch trẻ.

VĐV Võ Trần Anh Thắng (áo trắng) trên bục nhận HCV ở nội dung đua thuyền 1 người cự ly 200m lứa tuổi vô địch trẻ

Trước đó, vào tháng 6 năm nay, đội tuyển đua thuyền Lâm Đồng cũng giành được 1 HCV tại Giải Các tay chèo xuất sắc toàn quốc tại Ninh Bình với nội dung chèo thuyền 4 người. Đội đua gồm các VĐV Huỳnh Quang Phú, Nguyễn Tường, Nguyễn Quốc Hải và Phan Văn Phin.