Lâm Đồng giành 12 huy chương tại Giải vô địch trẻ Jujitsu quốc gia 2025
Sáng 12/8, ông Huỳnh Ngọc Tâm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, cho biết: Đội trẻ Jujitsu của tỉnh đã xuất sắc giành được 12 huy chương tại Giải vô địch trẻ Jujitsu quốc gia 2025.
Tranh giải có 114 vận động viên đến từ 15 tỉnh, thành trong cả nước về tham dự. Đoàn Lâm Đồng tham gia giải lần này gồm 1 huấn luyện viên và 7 vận động viên trẻ.
Với quyết tâm và nỗ lực thi đấu, các vận động viên trẻ của Lâm Đồng đã xuất sắc giành được 12 huy chương các loại; trong đó, có 2 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 5 huy chương đồng.
Theo ông Huỳnh Ngọc Tâm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, đây là thành tích rất tốt của các vận động viên trẻ Jujitsu tỉnh nhà đạt được tại Giải vô địch trẻ Jujitsu quốc gia năm 2025.
Giải vô địch trẻ Jujitsu quốc gia năm 2025 diễn ra từ ngày 4/8 đến ngày 11/8 tại Nhà thi đấu Thể thao Quảng Nam. Giải do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng Cục Thể dục thể thao và Liên đoàn Jujitsu tổ chức.
Jujitsu (Nhu thuật) không dựa vào sức mạnh cơ bắp, mà dựa vào kỹ thuật, chiến thuật và sự linh hoạt của cơ thể để giành chiến thắng.
Trong Jujitsu, các nội dung thi đấu chính là Gi (với võ phục) và No-Gi (không võ phục). Cả hai nội dung đều tập trung vào các kỹ thuật vật lộn, khóa siết và kiểm soát đối thủ trên sàn đấu, nhưng có sự khác biệt trong cách tiếp cận và chiến thuật do sự hiện diện hay vắng mặt của võ phục.