Thể thao 360 Lâm Đồng giành 12 huy chương tại Giải vô địch trẻ Jujitsu quốc gia 2025 Sáng 12/8, ông Huỳnh Ngọc Tâm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, cho biết: Đội trẻ Jujitsu của tỉnh đã xuất sắc giành được 12 huy chương tại Giải vô địch trẻ Jujitsu quốc gia 2025.

Vận động viên Nguyễn Thị Hoàng Luyến (Lâm Đồng) nhận huy chương bạc nội dung No-Gi



Tranh giải có 114 vận động viên đến từ 15 tỉnh, thành trong cả nước về tham dự. Đoàn Lâm Đồng tham gia giải lần này gồm 1 huấn luyện viên và 7 vận động viên trẻ.

Với quyết tâm và nỗ lực thi đấu, các vận động viên trẻ của Lâm Đồng đã xuất sắc giành được 12 huy chương các loại; trong đó, có 2 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 5 huy chương đồng.

Vận động viên Phan Ngô Trường Kha (Lâm Đồng) nhận huy chương vàng nội dung Gi nam

Theo ông Huỳnh Ngọc Tâm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, đây là thành tích rất tốt của các vận động viên trẻ Jujitsu tỉnh nhà đạt được tại Giải vô địch trẻ Jujitsu quốc gia năm 2025.

Giải vô địch trẻ Jujitsu quốc gia năm 2025 diễn ra từ ngày 4/8 đến ngày 11/8 tại Nhà thi đấu Thể thao Quảng Nam. Giải do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng Cục Thể dục thể thao và Liên đoàn Jujitsu tổ chức.

Vận động viên Phan Ngô Trường Kha (Lâm Đồng) nhận huy chương vàng nội dung No-Gi nam