Thể thao 360 Lâm Đồng giành 27 huy chương tại giải Vô địch Taekwondo trẻ quốc gia 2026 Khép lại Giải vô địch Taekwondo trẻ quốc gia CJ 2026 diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, đội tuyển trẻ Lâm Đồng xuất sắc giành 27 huy chương, trong đó có 8 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 14 huy chương đồng. Giải đấu kết thúc ngày 28/7 sau 1 tuần tranh tà

Đội tuyển Taekwondo trẻ Lâm Đồng tại xã Tánh Linh

Giải do Liên đoàn Taekwondo Việt Nam tổ chức với sự hỗ trợ của đối tác CJ - Hàn Quốc, khai mạc trong ngày 19/7. Tranh tài tại giải năm nay có trên 1.000 vận động viên (VĐV) của 31 tỉnh, thành, ngành trong nước.

Đây là giải đấu lớn được tổ chức trong những năm gần đây, nhằm tạo sân chơi lớn cho các tài năng trẻ Taekwondo Việt Nam thể hiện. Qua giải đấu sẽ tuyển chọn những VĐV nổi trội để bồi dưỡng, tập luyện chuẩn bị cho các giải đấu lớn trong nước và quốc tế.

Các thành viên của đội biểu diễn quyền 8 người của đội tuyển Taekwondo trẻ Lâm Đồng giành HCV tại giải

Đội tuyển trẻ Taekwondo Lâm Đồng tham gia trong dịp này có 58 VĐV. Với 27 HC giành được tại giải năm nay, đội tuyển trẻ Taekwondo Lâm Đồng xếp thứ 3 toàn đoàn, sau TP Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Đội tuyển Taekwondo trẻ Lâm Đồng xếp thứ 3 toàn đoàn tại giải năm nay

Nổi bật trong đội hình Taekwondo trẻ Lâm Đồng hiện nay là VĐV Huỳnh Thị Hoàng Quyên (SN 2009, xã Tánh Linh). Theo HLV trưởng đội tuyển Taekwondo Lâm Đồng, tại giải đấu này, Hoàng Quyên cùng VĐV Nguyễn Bảo Khang đã biểu diễn nội dung quyền đôi nam nữ xuất sắc giành HCV.

Với những thành tích nổi bật, Huỳnh Thị Hoàng Quyên được Liên đoàn Taekwondo Việt Nam chọn gửi đi tập huấn tại Hàn Quốc, nhằm chuẩn bị cho giải Vô địch Taekwondo thế giới tổ chức tại Hàn Quốc vào tháng 9/2026.