Giáo dục - Đào tạo Lâm Đồng giành 7 giải tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc 2025 Từ ngày 8 đến 10/8, vòng Chung kết Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 31 năm 2025 diễn ra tại TP. Huế do Trung ương Đoàn phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Tin học Việt Nam tổ chức.

7 thí sinh đoàn Lâm Đồng tham gia hội thi

Đoàn Lâm Đồng gồm 7 thí sinh tham gia và toàn bộ đều đạt giải. Cụ thể, em Đặng Huy Hậu (lớp 10 Tin, THPT chuyên Thăng Long - Đà Lạt) giành giải Nhì Bảng C1; em Nguyễn Hòa Phát (lớp 5C, Tiểu học Thạnh Mỹ) đoạt giải Nhì Bảng D1; em Dương Nguyên Phúc (lớp 5D, Tiểu học Thạnh Mỹ) đạt giải Ba Bảng A.

Trao giải cho thí sinh đạt thành tích cao tại Hội thi

Ở phần thi đồng đội, nhóm em Nguyễn Bùi Minh Huy (lớp 9A1) và Diệp Đặng Quốc Thắng (lớp 9A3, cùng trường THCS Lam Sơn) giành giải Ba Bảng D2. Hai giải Khuyến khích thuộc về em Bùi Hoàng Khải (lớp 5A4, Tiểu học Đà Loan) - Bảng A và em La Nguyên Tài (lớp 11A4, THCS & THPT Đống Đa) - Bảng C2.

Ban Tổ chức trao phần thưởng cho các thí sinh xuất sắc

Hội thi Tin học trẻ toàn quốc là sân chơi trí tuệ nhằm phát hiện, bồi dưỡng tài năng tin học cho thanh thiếu nhi, khuyến khích sáng tạo và ứng dụng công nghệ vào học tập, đời sống. Thành tích của đoàn Lâm Đồng năm nay cho thấy sự chuẩn bị bài bản, tinh thần quyết tâm và kỹ năng nổi bật của các thí sinh, đồng thời phản ánh hiệu quả công tác bồi dưỡng của nhà trường và tổ chức Đoàn - Đội.

Các thí sinh nhận giải thưởng và giấy chứng nhận

Tại lễ tổng kết, Trung ương Đoàn trao cờ luân lưu cho đại diện đoàn Lâm Đồng - đơn vị đăng cai vòng Chung kết Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 32, năm 2026.

Đại diện Lâm Đồng nhận cờ luân lưu đăng cai Hội thi 2026

Đây vừa là vinh dự, vừa là cơ hội để tỉnh Lâm Đồng quảng bá hình ảnh, lan tỏa phong trào học tập, nghiên cứu tin học trong giới trẻ, góp phần thúc đẩy nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao cho địa phương và cả nước.