Thể thao 360 Lâm Đồng giành nhiều huy chương tại Giải vô địch bóng bàn trẻ quốc gia 2026 Đoàn vận động viên bóng bàn Lâm Đồng thi đấu ấn tượng khi giành 4 huy chương (HC) Vàng, 3 HC Bạc và 11 HC Đồng sau 1 tuần tranh tài sôi nổi tại Giải vô địch bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia năm 2026 tại TP. Đà Nẵng.

Ban Tổ chức trao HC Vàng nội dung đôi nam U19 cho các vận động viên Lâm Đồng

Giải diễn ra từ ngày 23 - 30/7, quy tụ 660 vận động viên đến từ 30 đơn vị trên cả nước. Các tay vợt tranh tài ở 50 nội dung, gồm: đồng đội, đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ thuộc 8 nhóm tuổi, từ 9 tuổi trở xuống đến 22 - 23 tuổi.

Đây là giải đấu thuộc hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao quốc gia được tổ chức thường niên, tạo điều kiện để các vận động viên trẻ giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm thi đấu.

Ban Tổ chức trao HC Vàng cho đội tuyển Lâm Đồng nội dung đồng đội nam U19

Với thành tích đạt được tại giải năm nay, bóng bàn Lâm Đồng tiếp tục cho thấy chiều sâu lực lượng và hiệu quả của công tác đào tạo trẻ.

Từ nhiều năm nay, Lâm Đồng luôn được đánh giá là một trong những địa phương có truyền thống mạnh về bóng bàn trẻ, thường xuyên đóng góp vận động viên chất lượng cho các giải quốc gia và đội tuyển trẻ.

Các vận động viên Lâm Đồng giành HC Vàng nội dung đôi nữ U17

Việc giành tới 4 HC Vàng tại giải đấu quy mô toàn quốc không chỉ là kết quả của quá trình đầu tư bài bản, bền bỉ mà còn là minh chứng cho vị thế của bóng bàn Lâm Đồng trong hệ thống đào tạo trẻ cả nước.

Thành tích này tiếp tục khẳng định Lâm Đồng là một trong những địa phương có phong trào bóng bàn phát triển ổn định, giàu tiềm năng và luôn duy trì sức cạnh tranh ở nhóm dẫn đầu tại các giải trẻ quốc gia.

Các vận động viên Đội tuyển Bóng bàn Lâm Đồng tham dự giải

Thông qua giải đấu, giới chuyên môn cũng có thêm cơ sở để đánh giá chất lượng công tác đào tạo vận động viên trẻ tại các địa phương; đồng thời, tuyển chọn những nhân tố xuất sắc bổ sung cho đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia trong thời gian tới.